Uusien autojen katsastusväli harvenee toukokuusta alkaen

Toukokuussa voimaan tulevaan uusi katsastuskäytäntö harventaa uusien autojen katsastuksia. Jatkossa auton katsastusajankohtaa voi myös vaihtaa, mikä kannattaa hyödyntää esimerkiksi kesäautojen kohdalla. Seuraavan katsastusajan saa tarkistettua helpoiten Trafin sähköisistä palveluista pelkällä rekisterinumerolla.

Tähän asti määräaikaiskatsastukseen on menty ensimmäisen kerran kolmivuotiaalla autolla, jonka jälkeen on ollut välivuosi. Viidennestä vuodesta lähtien katsastuksessa on käyty vuosittain.

Jatkossa katsastusvälit harvenevat ja uudet autot ja raskaat nelipyörät on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi kymmeneen vuoteen asti. Tämän jälkeen ne on katsastettava vuosittain.

Muutos koskee henkilö- ja pakettiautoja sekä osaa mönkijöistä, mutta mopoautot jatkavat vanhalla mallilla

Ajoneuvot, jotka on otettu käyttöön ennen 20.5.2018, siirtyvät uuteen katsastusaikaväliin vasta sen jälkeen, kun ne katsastetaan ensimmäinen kerran uusien säädösten voimassaoloaikana.

”Tämä tarkoittaa siis sitä, että nyt käytössä olevat, alle kolmivuotiaat autot katsastetaan ensimmäisen kerran kolmivuotiaana, jonka jälkeen seuraavat katsastukset suoritetaan viisi-, seitsemän- ja yhdeksänvuotiaana”, kertoo erityisasiantuntija Teemu Toivanen.

”Katsastusaikavälin muutos koskee henkilö- ja pakettiautojen lisäksi myös raskaita nelipyöriä, eli mm. isompia mönkijöitä. Muutos ei kuitenkaan koske mopoautoja eli niiden osalta katsastusajat säilyvät ennallaan,” jatkaa Toivanen.

Jatkossa kaikkien ajoneuvojen, paitsi O2-luokan perävaunujen ja museoajoneuvojen, katsastuspäivä määräytyy edellisen hyväksytyn katsastuksen, ei enää käyttöönottopäivän mukaan.

”Uudistus teki katsastusajasta rullaavan eli katsastusajankohtaa on helppo siirtää haluamakseen katsastuttamalla ajoneuvo siihen aikaan vuodesta, jolloin sen haluaa seuraavan kerrankin katsastaa”, kertoo Toivanen.

Seuraavan katsastuksen ajankohta ei kuitenkaan muutu, jos katsastus suoritetaan katsastusaikavälin päättymispäivänä tai sitä edeltävän 30 päivän aikana.

”Jos katsastusaikaa ei halua aikaistaa, kannattaa katsastus tehdä viimeisen 30 päivän aikana ennen katsastusajan umpeutumista, niin katsastuspäivä pysyy samana. Tämän 30 päivän säännön voisikin sanoa korvaavan nykyisen 4 kuukauden katsastusajan jatkossa", neuvoo Toivanen.

Minkä tahansa ajoneuvon katsastusajankohdan ja muut tekniset tiedot voi tarkistaa helposti ja maksutta Trafin julkiset rekisteritiedot -palvelusta pelkällä rekisterinumerolla.

Katsastusajankohta on merkitty myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä annettuun katsastustodistukseen ja rekisteröintitodistuksen I-osaan.