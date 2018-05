Koneviesti: Traktoreiden vuokraus yleistyy

Maarakennuskoneiden ja rakennustyömailla käytettävien laitteiden vuokraus on vakiintunut Suomessakin tavanomaiseksi tavaksi toimia. Maataloustraktoreiden vuokraus on meillä edelleen lapsenkengissä, vaikka se on erittäin suosittua Keski-Euroopassa. Koneen vuokraus sesongin ajaksi on kustannustehokas tapa saada huollettu kone tarvittavaksi ajaksi ajoon, sillä koneen pääomakustannus ei jää koko vuodeksi sitomaan yrityksen pääomaa.

Traktorivuokraus sai uutta julkisuutta, kun Hankkija esitteli viime vuonna vuokrauskonseptiaan alan tapahtumissa. Hankkija ei kuitenkaan ole ensimmäinen alla, sillä esimerkiksi lsojoen Konehalli Oy ja Rentti Oy ovat vuokranneet traktoreita jo vuosien ajan. Myös muut traktorikauppiaat ovat vuokraavat koneita tapauskohtaisesti, jolloin vuokran suuruus ja vuokrauksen ehdot vaihtelevat.

Mascuksen, nettikoneen ja muiden verkkopalvelujen sivustoilta löytyy myös vuokrattavia koneita, jotka voivat olla esimerkiksi jonkun urakoitsijan kalustoa tai muun kuin perinteisen traktorikauppiaan vaihto-omaisuutta. Nettikoneesta näkyi oleva mm. matkailuvaunukauppias, joka vuokraa yhtä traktoria 200 euron päivätaksalla.

Konevuokraajat perustelevat konevuokrausta varsin pätevillä syillä: saat uuden koneen käyttöön, maksat vain käytöstä, vakuutukset sisältyvät hintaan, saat vuokrakoneen rikkoontuessa uuden koneen käyttösi jne.

Vuokra sisältää yleensä huollot ja normaalin kulumisen, jotka yhdessä konepääoman koron kanssa kattavat valtaosan traktorin kiinteistä kustannuksista. Polttoainetta kuluu periaatteessa yhtä paljon riippumatta siitä, onko traktorin puikoissa omistaja vai yrittäjä.

Lue koko juttu Koneviestistä:

Traktoreiden vuokraus yleistyy