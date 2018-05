Uusien autojen katsastusväli harvenee

Sunnuntaina voimaan tuleva uusi katsastussääntely harventaa henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä. Tähän asti määräaikaiskatsastukseen on menty ensimmäisen kerran kolmivuotiaalla autolla, jonka jälkeen on ollut välivuosi. Viidennestä vuodesta lähtien katsastuksessa on käyty vuosittain (3-2-1-1-malli).

Jatkossa uudet autot ja raskaat nelipyörät on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi kymmeneen vuoteen asti (4-2-2-2-1-malli). Tämän jälkeen ne on katsastettava vuosittain.

Uudistusta kannattaa hyödyntää myös vanhojen autojen kanssa, sillä jatkossa katsastukseen voi mennä mihin aikaan vuodesta tahansa.

”Jatkossa katsastukseen voi mennä mihin aikaan vuodesta tahansa ja esimerkiksi kesäautojen ostajien kannattaakin katsoa, että auto on katsastettu. Muutos mahdollistaa kauppatilanteiden lisäksi tietenkin myös omassa käytössä olevien ajoneuvojen katsastusajan siirtämisen itselle paremmin sopivaan vuodenaikaan”, vinkkaa erityisasiantuntija Teemu Toivanen Trafista.

Uuteen katsastusaikaväliin siirrytään vähitellen ja ajoneuvot, jotka on otettu käyttöön ennen 20.5.2018, siirtyvät uuteen katsastusaikaväliin vasta sen jälkeen, kun ne katsastetaan ensimmäisen kerran uusien säädösten voimassaoloaikana.

Mopoautojen katsastusajat säilyvät ennallaan.

Minkä tahansa ajoneuvon katsastusajankohdan ja muut tekniset tiedot voi tarkistaa helposti ja maksutta Trafin rekisteritiedot -palvelusta pelkällä rekisterinumerolla. Katsastusajankohta on merkitty myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä annettuun katsastustodistukseen ja rekisteröintitodistuksen I-osaan.