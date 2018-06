Trafi neuvoo: Näin et mokaa autokaupoilla

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on koonnut vinkkejä autokauppoja harkitseville.

Kannattaa esimerkiksi muistaa, että luovutuskirjalla on edelleen tärkeä rooli autokaupassa, vaikka omistajanvaihdoksen tekeminen onnistuukin sähköisesti.

Monelta ikävältä yllätykseltä välttyy, kun tarkastaa kauppakumppanin henkilöllisyyden sekä täyttää ja säilyttää kaupasta tehdyn luovutuskirjan. Myyjän kannattaa myös tehdä Trafille ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta heti kauppojen jälkeen.

Trafista huomautetaan, että auton ostajan pitää vakuuttaa auto ja rekisteröidä se nimiinsä myyjältä saamallaan varmenteella tai ilmoitusosalla seitsemän päivän sisällä autokaupasta. Myyjän ajoneuvovero- ja vakuutusmaksut katkeavat ostajan ilmoittamaan luovutuspäivään.

”Valitettavasti vuosittain tuhannet auton ostajat jättävät omistajanvaihdoksen tekemättä, jolloin maksut jatkavat kertymistä myyjän laskuun,” Trafin kehityspäällikkö Markku Erkheikki sanoo tiedotteessa.

Erkheikin mukaan ikävä tilanne voi paljastua myyjälle vasta ajoneuvoverolipun tai vakuutusmaksun saapuessa, ja tällöin ostajan henkilöllisyyttä ei välttämättä enää muisteta ja sen selvittäminen voi olla hankalaa.”

Jos myyjällä kuitenkin on tallessa luovutuskirja tai ostajan tiedot, voi hän edelleen tehdä luovutusilmoituksen. Luovutusilmoitus päättää myyjän velvoitteet autosta luovutuspäivään. Luovutusilmoituksen voi tehdä maksutta Trafin tai oman vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa sekä rekisteröivällä katsastustoimipaikalla.

Mikäli ostajan tietoja ei ole, Trafi huomauttaa, että myyjän ainoaksi vaihtoehdoksi jää mennä katsastustoimipaikalle tekemään maksullinen ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta tuntemattomalle. Koska ostajan tietoja ei ole, joutuu myyjä vastaamaan autoa koskevista maksuista ilmoituspäivään saakka.

Luovutuskirja kannattaa tehdä myös silloin, kun kaupan kohteena olevan auton arvo on vähäinen.

”Jos ostaja laiminlyö rekisteröintivelvollisuutensa, voi ajoneuvoveroista, vakuutusmaksuista ja mahdollisista muista kuluista kertyä myyjälle auton myyntihintaakin isompi potti,” Erkheikki sanoo.

Auton ostoa harkitsevan kannattaa Trafin mukaan auton teknisten ominaisuuksien lisäksi kiinnittää huomiota sen rekisteri- ja verotietoihin. Esimerkiksi Trafin palvelusta voi tarkistaa, että auto on asianmukaisesti katsastettu, ajoneuvovero on maksettu ja sitä myy henkilö, joka on rekisteröinyt sen nimiinsä. Huolellinen ostaja tarkistaa myös omistusoikeuden siirtämiseen käytetyn varmenteen tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan voimassaolon.

Trafi suosittelee ostamaan auton vain rekisteriin merkityltä omistajalta. Silloin voi luottaa siihen, että edellisen omistajan vakuutus antaa turvaa seuraavan viikon ajan, eikä joudu hankaluuksiin, kun rekisteröi autoa nimiinsä. Jos auton ostaa henkilöltä, joka ei ole rekisteröinyt sitä itselleen, voi siitä seurata pahimmillaan vakuuttamattomuusmaksuja, ylimääräisiä ajoneuvoveromaksuja sekä paljon vaivaa rekisteröinnin yhteydessä.