”Sora on soraa, mutta se ei ole samanlaista joka paikassa", rallitesti on suomalainen vientituote

Ralliautojen testaaminen voidaan karkeasti jaotella kahteen eri osa-alueeseen. Joko testien tarkoituksena on valmistautua tulevaan kilpailuun mahdollisimman autenttisissa olosuhteissa, jolloin autoihin haetaan optimaaliset säädöt niin jousituksen, aerodynamiikan kuin renkaiden sekä voimansiirron ja moottorin suhteen.

Toinen merkittävä sektori on tuotekehitystestit, joissa pääkohteet ovat auton luotettavuus sekä suorituskyky.

”Tuotekehityksessä haetaan ääripäitä ja erilaisia olosuhteita. Auton pitää toimia niin kuumissa kuin kylmissä olosuhteissa. Märällä ja kuivalla, kovassa pölyssä sekä kylmällä, asfaltilla sekä erilaisilla sorapinnoilla ja mudassa. Lisäksi moottoripuolella tulee huomioida ohut ilmanala. Ralliauto on hienomekaaninen tuote, joten kilpailukykyisen ja luotettavan auton rakentaminen on vaativa ja monimutkainen prosessi,” hahmottaa kokenut ammattikartturi Mikko Markkula.

Markkulalla on 15 vuoden kokemus Skodan, Volkswagenin ja Fordin tehdastiimien toiminnasta luotasattuaan muun muassa Janne Tuohinoa, Juho Hännistä ja norjalaista Andreas Mikkelseniä rallin EM- ja MM-sarjoissa. Nyt hän kartturoi lupaavan suomalaisen Teemu Sunisen rinnalla Fordin tehdastiimissä, M-Sportilla.

Sekä kilpailuihin valmistavia että tuotekehitystestejä ajetaan myös Suomessa. Mutta miksi sitten tulla lauttayhteyksien päähän kauaksi Suomeen?

”Sora on soraa, mutta se ei ole samanlaista joka paikassa. Suomessa teiden pinnat ovat yleensä suhteellisen kovia, kun taas etelä- ja keski-Euroopassa on paljon irtosoraa ja tiet ovat kivisempiä. Merkittävää on se, että missään ei ajeta soralla niin kovaa eikä hypitä niin paljon kuin Suomessa,” Markkula painottaa.

Hänen mukaan Suomessa on pakko testata, mikäli haluaa, että auto on siinä iskussa, että voit ajaa voitosta tai podium-sijoituksista kovavauhtisissa soraralleissa.

”Yksinkertaisesti et saa auton alustaa ja aerodynamiikkaa missään muualla toimimaan niin, että autolla pärjäisi Suomessa.”

Tiimit eivät kuitenkaan itse järjestä testejä, vaan ostavat järjestelyt erikseen sovittavan laajuisina paketteina paikallisilta toimijoilta. Merkittävän osan tehdestiimien testeitä järjestää vuodesta 2013 lähtien toiminut ylöjärveläisyritys Motorsport Solutions Oy.

”Vuositasolla testipäiviä on noin 20 ja yksi testirupeama on 4-5 päivän mittainen. Valtaosa testiteistä sijaitsee 50 kilometrin säteellä Jämsästä” yrittäjä Toni Mäkinen Motorsport Solution Oy:stä kertoo.

Hän kertoo, että käytettävissä on kymmeniä eri teitä ja variaatioita. Yrityksen extranetistä löytyy kuvaukset teistä videoineen sekä tiimin testihistoria. Näin asiakkaat voivat valita tarkoitukseen sopivan ja kyseisellä sesongilla käytettävänä olevat tiet. Osa tiimeistä odottaa myös ehdotuksia kyseisen vuoden Neste ralliin sopivia teitä.

Etenkin tuotekehitystesteissä halutaan tietyn tyyppisiä teitä. Esimerkiksi nyt VW halusi R5 Polon testeihin pelkästään nopeita ja hyppyjä käsittäviä teitä.

Kun tiet on valittu, alkaa prosessin vaikein osa. Teiden luvitus ja käytännön järjestelyt tienomistajien ja -pitäjien, ELY-keskuksen ja poliisin kanssa vie paljon aikaa.

”Suurin haaste on toimiminen eri viranomaisten kanssa. Etenkin jos eri virastoista on lupia käsitteleviä tai lausuntoja antavia henkilöitä vaihtunut. Huomioitavana on monta eri seikkaa ja lainkohtaa,” hän toteaa.

Testitie suljetaan asianmukaisesti ja sivutiet varmistetaan radiopuhelinyhteydellä varustetuilla toimihenkilöillä.

Yksi asiakas tuo Suomeen noin 25 henkilöä, mikä käsittää mekaanikot, insinöörit ja muun henkilökunnan. Näille etsitään sopiva majoitus sekä järjestetään catering-palvelut. Myös turvallisuudesta on huolehdittava. Näihin Mäkinen käyttää hyväksi havaittuja, paikallisia alihankkijoita.

”Hotelli Jämsä on tärkeä kumppani, koska he osaavat varautua erilaisiin tarpeisiin, kuten normaalia aikaisempiin aamiaisiin, myöhäisiin saunavuoroihin ja järjestää kuivaustilaa sateisen testipäivän jälkeen.”

Nykyään tiimit haluavat myös asianmukaiset turvapalvelut mahdollisten onnettomuuksien takia. NokiMed Oy:n ambulanssi päivystää nykyään jokaisessa testissä.

Ruokahuollosta vastaa oriveteläinen Juhlapalvelu Vallesmanni. He osaavat joustavasti tarjota ja toteuttaa palvelut tiimeille vaikka testipäivä venyisi myöhään.

Tiimeissä työskentelee nykyään paljon myös naisia, ja osin tämän kautta siirrettävät WC:t ovat yksi testijärjestäjän hankittavia kalusteita. Ja joskus Mäkinen juoksee itse asioilla, kun vaikkapa tiimin trailerista on rengas rikki ja tarvitaan uusi tilalle.

Merkittävää on myös teiden kunnostus ja jälkihoito. Palvelu ostetaan paikallisilta urakoitsijoilta, jotka huolehtivat lanauksista sekä tarvittavista sorastuksista ja ojien kaivuista. Tiet pidetään liikennevöitävässä kunnossa päivittäin ja testirumban jälkeen tehdään perusteellisempi kunnostus.

”Testitiet ovat hyödyke, josta tiimit haluavat maksaa. 99 prosenttia liikevaihdosta on ulkolaista rahaa. Rallitesti on siis vientituote,” Mäkinen muistuttaa.

Kuudetta kesää testien parissa viettävä Mäkinen sanoo, että tämä on hänelle sivutoimi. Henkeen ja vereen rallimiehelle tästä saa sopivasti vastapainoa toimistotyöhön ja normi arkeen.

”Maaseudun ihmisten kanssa on mukava toimia, kun ihmiset pääosin tykkäävät kun jotain tapahtuu,” maaseudulta itsekin kotoisin oleva Mäkinen mainitsee.