Koneviesti: Kauhanpyörittäjien takuut pitenevät ja lisälaitevalikoima kasvaa

Valmistajien myyntiorganisaatioita on vahvistettu, takuuaikoja pidennetty ja tuotevalikoimaa kasvatettu. Keskinäisestä väännöstä ei ole puuttunut yllättäviäkään vetoja.

Kauhanpyörittäjä – tai rototiltti, jos niin halutaan – on olennainen osa nykyajan kaivinkonetta. Pyörittäjästä on kehittynyt välttämättömyyshyödyke, jota ilman monia töitä ei enää osaa edes kuvitella tehtävän.

Kauhanpyörittäjä on teknisenä laitteena kehittynyt jatkuvasti ja nykyisillä malleilla on hyvin vähän yhteistä 90-luvun mallien kanssa. Täytyy muistaa, että kauhanpyörittäjiä on ollut jo neljännesvuosisadan ajan ja siinä ajassa edistystä kuuluukin tapahtua.

Tärkeää kehitystä on tapahtunut varsinkin ohjausjärjestelmissä ja siihen liittyvässä hydrauliikassa. Valmistajasta riippuen on tuotevalikoima tai vaihtoehtoisesti tuotteiden muunneltavuus kasvanut, jolloin erilaisiin koneisiin ja erilaisiin töihin löytyy entistä paremmin sopivat laitteet.

Ohjausjärjestelmät ovat luonnollisesti oleellisessa osassa kauhanpyörittäjien tekniikkaa. 3D-koneohjauksen hyödyntäminen on yleistynyt työmailla ja kauhanpyörittäjän täytyy nykyisin sekä tukea että hyödyntää 3D-ympäristöä koneen työssä. Tämä on vaatinut kauhanpyörittäjää ohjaavan järjestelmän ja koneohjausjärjestelmien sovittamista toisiinsa. Koska koneohjausjärjestelmillä on useita valmistajia, on asian läpivieminen vaatinut työtä ja aikaa.

Viime vuosien kehityksessä tärkeä askel oli anturitekniikan kehittyminen niin, että tieto kauhan huulilevyn todellisesta asennosta saadaan koneohjausjärjestelmään. Nyt tähän kokonaisuuteen on viimeisimpänä sovellutuksena tuotu kauhan automaattinen kallistus koneohjaustiedon avulla.

