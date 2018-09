Maailman myydyimmän katumaasturin maavara nousi lähes 4 senttiä

Honda CR-V on lähes 10 miljoonan kappaleen myynnillä maailman suosituin katumaasturi. Tänä syksynä autosta esitellään viides sukupolvi, josta maahantuojalla on kovat odotukset.

CR-V:n ensimmäinen sukupolvi esiteltiin vuonna 1995. Silloin katumaastureista ei vielä paljoa tiedetty, mutta hetken päästä niitä tekivät kaikki. Sitä ennen Hondan CR-V ehti kuitenkin nousta suureen suosioon Suomessakin.

Vaikka kilpailu on kiristynyt, neljännes Hondan myynnistä Euroopassa on edelleen CR-V:tä. Suomessa sen merkitys on ollut vielä suurempi: CR-V:n osuus on ollut 60 prosentissa.

Tällä hetkellä Suomen teillä kulkee 26 000 CR-V:tä. Hondan maahantuoja tavoittelee uutuudelle 1 500 auton vuosimyyntiä.

Honda CR-V on pituudeltaan edeltäjänsä kokoinen, mutta leveyttä on tullut lisää. Keula on pidempi ja voimakkaammin muotoiltu kuin edeltäjässä. Takapääkin on uusi valoja myöten.

Sisältä auto on aiempaa suurempi. Viisipaikkaisessa versiossa pitkäkin mies mahtuu takapenkille istumaan. Seitsemänpaikkaisen version kolmas penkkirivi sen sijaan soveltuu parhaiten perheen pienimpien kuljettamiseen.

Takariville pääsyä helpottaa keskirivin penkkien liikkuminen 15 senttiä pituussuunnassa.

Auton maastokelpoisuutta parantaa maavaran nousu 20 senttiin. Se on lähes neljä senttiä edellistä mallia enemmän.

Tavaratilaa viisipaikkaisessa CR-V:ssä on 561 litraa. Tavaratilan alla oleva varapyörän kotelo syö jonkun verran tilavuutta.

Penkkejä kaatamalla tavaratilan pituus kasvaa 1,83 metriin.

CR-V:n vakiovarusteiseen kuuluvat LED-valot ja automaattinen ilmastointi. Turvavarusteista vakiona ovat törmäysvaroittimet, kaistavahti ja älykäs vakionopeussäädin. Varustetason kasvaessa mukaan tulevat tuulilasin lämmitys ja takaluukun avaus jalan heilautuksella.

Konepellin alta löytyy aluksi vain 1,5-litrainen bensaturbomoottori, josta on kaksi tehovaihtoehtoa. Automaattivaihteiston kanssa auto on aina nelivetoinen. Maahantuoja odottaa, että se on ostajia eniten kiinnostava vaihtoehto.

Ajossa auto tuntui heti kärkeen tutun turvalliselta. Ainoa totuttelua vaativa kohta oli verraten ylhäälle kojelautaan sijoitettu automaattivaihteenvalitsin.

Etuvetoisen CR-V:n lähtohinta on 33 900 euroa. Nelivedolla CR-V:n saa 40 485 eurolla. Seitsemänpaikkaisen version lähtöhinta on 50 536 euroa.

Nopeimmat asiakkaat ehtivät saada uuden CR-V:n vielä tämän vuoden puolella, mutta täydellä painolla auton myynti alkaa vasta ensi vuoden puolella. Ensi vuonna mallisto täydentyy hybridillä.