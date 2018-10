Monen suosikkiauton myynti notkahti syyskuussa

Autokauppa kävi syyskuussa neljänneksen viimevuotista hitaammin. Esimerkiksi Volkswagenin ja Nissanin myynti laski puoleen ja Opel tipahti kärkikymmeniköstä.

Autoalan mukaan autokaupan notkahduksen taustalta löytyy syyskuussa käyttöön otettu uusi päästömittausjärjestelmä, joka vaikuttaa autoveroon. Monet autonostajat ennakoivat muutoksen ja ostivat autonsa elokuussa. Silloin rekisteröitiin poikkeuksellisen paljon uusia autoja.

Vaikka muutoksen piti olla neutraali, toisin kävi. Etenkin nelivetoiset autojen hinnat nousivat. Suurimpien autojen hinnat nousivat yli 10 000 euroa.

Vastaavasti vähän kuluttavien autojen hinnat saattoivat laskea muutamilla satasilla.

Syyskuun tilanne oli haastava sekä autokauppiaiden että ostajien kannalta. Autokaupoissa oli syyskuussa usean eri päästötavan mukaisesti luokiteltuja ja hinnoiteltuja autoja.

Kaikkineen autokauppa on käynyt hyvin tänä vuonna. Uusia henkilöautoja on rekisteröity 97 730, mikä on 6,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Toyota on myydyin merkki ja Volkswagen pitää toista sijaa. Kymppikärjen kovin nousija on kuitenkin Nissan ja eniten osuuttaan on menettänyt Mercedes-Benz.

Kahdenkymmenen parhaan listalla kovimmat nousijat ovat Hyundai, Peugeot ja Citroën.

Automalleista suosituin on Nissan Qashqai. Yksittäisistä automalleista kymppilistan kovin nousija on Ford Fiesta.

Pakettiautojen kauppa on ollut lievän alavireistä. Niitä on tänä vuonna ensirekisteröity 11 799 eli 1,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit nousivat syyskuussa 312 kuorma-autoon, mikä on 20,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Koko vuoden osalta nousua on 10 prosenttia.