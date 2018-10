Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja: Ilmastonmuutos pakottaa liikenteen verotuksen uudistamiseen

"Siitä huolimatta, että liikenteen verotusjärjestelmä näyttää ja kuulostaa (ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta) hyvältä, se ei ole tuottanut tuloksia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, toteaa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhapekka Ristola.

Hänen mukaansa liikenteen verotus ei nykyisellään ohjaa auton omistajia vähentämään liikenteen tuottamia kasvihuonepäästöjä. Siksi verotusta on hänen mukaansa uudistettava, jos ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa.

Ristola viittaa Suomen kansalliseen tavoitteeseen, joka on liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Kansallinen tavoite on kunnianhimoisempi kuin kansainväliset sitoumukset, joissa Suomi on sitoutunut 40 prosentin vähennykseen.

"Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain, jos liikenteen verotusta uudistetaan niin, että se aidosti ohjaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä."

Ristola ilmaisee kantansa tänään julkaistussa blogitekstissään LVM:n sivuilla.

Ristola pitää merkittävänä ongelmana Suomen vanhentuvaa autokantaa sekä erityisesti maahan käytettynä tuotavia suuria ja dieselkäyttöisiä autoja.

Laaja vanhojen autojen maahantuonti on suoraa seurausta nykyisestä liikenteen veropolitiikasta, Ristola kirjoittaa.

"Näiden tuontiautojen keski-ikä on kuusi vuotta. Yli puolet niistä on diesel-käyttöisiä."

Ristolan mukaan käytettyjä autoja arvioidaan tuotavan maahan tänä vuonna noin 30 000.

"Nämä autot ovat liikenteessä pitkään ja niillä ajetaan paljon."

Ongelmana on myös tieliikenteen kasvu. Nämä "tieliikennesuoritteet" ovat lisääntyneet lähes kahden prosentin vuosivauhtia, Ristola toteaa.

"Tässä tavoitteena on ollut henkilöautosuoritteen kasvun pysäyttäminen kaupunkiseuduilla. Tavoite on tärkeä, sillä tieliikenne muodostaa yli 90 prosenttia kotimaisen liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä."

Tehokas keino kaupunkiajon hillitsemiseen olisi hänen mukaansa tiemaksujen käyttöönotto.

"Tarvitaan myös verotuksen uudistamista siten, että se edistää autokannan uusiutumista, mutta myös ohjaa muuttamaan käyttäytymistä ja kannustaa uusien liikkumispalveluiden käyttöön."