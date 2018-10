Asiantuntija muistuttaa: Tee kolme asiaa ennen talvirenkaiden vaihtoa

Autoon on hyvä vaihtaa talvirenkaat, kun ensimmäiset yöpakkaset tulevat. Silloin varjoisissa paikoissa saattaa olla aamuisin jäätä.

Talvirenkaat on vaihdettava alle viimeistään 1. joulukuuta, ja niitä on käytettävä helmikuun loppuun. Nastarenkaita saa käyttää 1 marraskuuta alkaen.

Renkaanvaihto kannattaa tehdä kunnolla. Hutilointi voi pahimmillaan pilata renkaat tai jopa johtaa siihen, että joku renkaista irtoaa kesken ajon.

Kun on aika vaihtaa alle talvirenkaat, on syytä varmistaa, että renkaat ovat vielä käyttökelpoiset. Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri antaa tiedotteessa vinkkejä renkaidenvaihtoon.

"Talvirenkaat kannattaa paineistaa oikein jo ennen renkaanvaihtoa. Joskus huoltoasemalle ajetaan tarkistamaan paineita vasta sitten, kun talvirenkaat on vaihdettu alle. Jos renkaista esimerkiksi kaksi on hyvin vajaapaineisia, ne kaksi saattavat vaurioitua huoltoasemalle ajettaessa", Morri huomauttaa.

Ennen kuin vaihdat autoon talvirenkaat, tarkista renkaiden urasyvyys ja rengastyypistä riippuen joko lamellien kunto tai nastojen määrä. Riittävä urasyvyys on tärkeää etenkin sohjoisella tiellä. Liukkaalla taas korostuu lamellien ja nastojen kunto.

Nastojen mahdollisimman tasainen kuluminen parantaa turvallisuutta ja pidentää renkaiden käyttöikää. Laki määrää, että parhaan ja huonoimman renkaan nastojen määrässä saa olla enintään 25 prosentin ero.

"Tutki nastojen määrää ja nastaulkonemia eli sitä, miten korkealla nastat ovat renkaan pinnasta. Vetävissä renkaissa nastat nousevat hieman ylöspäin, joten etuvetoisessa autossa suurin nastaulkonema on tavallisesti eturenkaissa. Ne kannattaa vaihtaa tarpeeksi ajoissa taka-akselille", Matti Morri neuvoo tiedotteessa.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tutkimuksen mukaan rengassarjoissa on jopa hälyttävän paljon suuria eroja. ”Nastarenkaiden kuntoerot riskitekijänä”-tutkimuksessa on todettu, että nastarenkaat pitäisi uusia entistä useammin juuri nastojen irtoamisen tai kulumisen vuoksi – urasyvyyksistä riippumatta.

Suomalaisista valtaosa ajaa talvisin nastarenkailla. Nastarenkaiden kuluminen on nopeutunut, koska talvet ovat lauhtuneet ja teiden kunto heikentynyt. Lisäksi autot ovat usein etuvetoisia ja aiempaa painavampia ja niissä on entistä suurempia moottoritehoja. Aggressiivinen ajotyyli nopeuttaa kulumista entisestään.

Nastattomissa renkaissa pito perustuu pintakuviointiin ja materiaaliin, joten kitkarenkaiden käyttäjien on tarkasteltava nastojen sijaan muun muassa lamelleja. Pidon varmistavat lamellien terävät reunat ja kumiseos, joka on pehmeämpää kuin nastarenkaissa. Jos lamellit ovat kuluneet pyöreäreunaisiksi ja mataliksi sekä muuttuneet joustavista koviksi, renkaan pito on heikentynyt.