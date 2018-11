Henkilöautoliikenne aiheuttaa kymmenesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä – Pärjäisitkö ilman autoa?

Autoilu nousee useimmiten esiin päästöjen, turvallisuuden ja tilantarpeen kannalta ongelmallisena kulkutapana. Samalla kuitenkin unohtuu, että liikenne ja autoilu ei ole itseisarvoista. Autoja tarvitaan ihmisten ja tavaroiden siirtoon paikasta toiseen. Siihen ne ovat välttämättömiä.

”Suomen kaltaisessa maassa auto on monelle välttämättömyys. Kotitaloudet käyttävät kaikkia kulkutapoja. Vain harva meistä pärjää pelkästään pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Kun tilanne sitä vaatii, meillä tulee olla vapaus valita myös auto”, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Kallio muistuttaa, ettei matkaa tehdä kulkemisen vuoksi eikä tavaraa siirretä kuljettamisen vuoksi.

”Ilmastokeskustelussa liikenne korostuu, mikä on tärkeää, mutta samalla usein unohtuu, että henkilöautoliikenne aiheuttaa kymmenesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä”, muistuttaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Rissan mukaan autoala on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ilman laadun parantamiseen. Autojen polttoaineenkulutus ja päästöt ovat vähentyneet merkittävästi ja tulevaisuudessa uusiutuvat käyttövoimat tuovat paljon mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen.

Liikenne on ollut monella tapaa edelläkävijänä kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Tällä vuosituhannella uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin kolmanneksella. Ilman laatuun vaikuttavat päästöt ovat vähentyneet vieläkin enemmän.

Eri liikennemuodot joukkoliikenteestä jalankulun ja polkupyörän kautta autoon täydentävät toisiaan. Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jonka suunnittelussa autoliikenteen tarpeet tulisi ottaa huomioon myös kaupunkiseuduilla.

Auto on useimmiten työssäkäynnin, harrastusten ja kauppa-asioinnin edellytys. Maito ja leipä kulkevat jatkossakin ruokakaupan hyllylle kumipyörin.

Kuorma- ja pakettiautoliikenne on kaupan ja teollisuuden kuljetusjärjestelmän ydin ja tuo netistä tilatut tavarat kotiovelle. Autoalan viestinä on, että liikkumiseen on oltava vapaus valita parhaiten soveltuva kulkutapa – myös auto.

Autoalan uusi Vapaus valita -auto -ohjelma keskittyy autoilun hyödyistä ja vaikutuksista kertomiseen. Vapaus valita -auto -tunnuksella saadaan tulevien vuosien aikana runsaasti taustatietoa ja keskustelun avauksia esimerkiksi autoilun merkityksestä, ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, liikenneturvallisuudesta ja liikenteen verotuksesta.