Skanneri voi selvittää auton viat, kun se ajetaan korjaamoon sisään

Uudet, säännöllisesti huolletut autot ovat turvallisia käyttää. Aina kaikki ei mene kuitenkaan putkeen, siksi auto kerää tietoa omasta tilastaan. Tuo tieto auttaa vikojen selvittämistä ja korjausta.

Aina sekään ei riitä. Siihen lisäapua tarjoaa auton skannaaminen. Se auttaa huoltotoimien kohdistamista ja nopeuttaa toimintaa.

Skannaamisesta on hyötyä myös käytettyjen autojen kaupassa ja esimerkiksi liisauksesta palautuvien autojen tarkastamisessa.

Uusien autojen huollot perustuvat paljolti ennalta laadittuun ohjelmaan. On pieniä huoltoja, joihin kuuluu lähinnä nesteiden vaihto. Sitten on suurempia huoltoja, joissa auto käydään perusteellisemmin läpi.

Huolto-ohjelmia täydentää auton omasta tilastaan keräämä tieto. Jos tilanne menee kriittiseksi, moottori kuumenee liikaa tai öljy käy vähiin, kojelautaan syttyvät asiasta kertovat merkkivalot.

Auton järjestelmän tallentamat vikakoodit selviävät ja niitä voi nollata OBD-lukijalla. OBD tarkoittaa ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää. Se tarkkailee auton moottorin ohjausyksikön komentoja ja niiden vasteita.

Auton OBD-koodit luetaan korjaamokäynnin lisäksi katsastuksessa.

Israelilainen start up yritys UVeye on kehittänyt auton kunnon tarkastukseen oman lisänsä. Yrityksen laitteilla auton voi skannata, mikä selvittää sellaisia vikoja, joita auton oma järjestelmä ei havaitse.

Auto voidaan ajaa skannerin yli esimerkiksi, kun se tuodaan huoltoon. Skanneri paljastaa alustan kunnon, öljy- ja nestevuodot, pakoputkiston viat ja muut alustan poikkeavuudet.

Nosturille ajon sijaan pohjan kunnon selvittämiseen riittää tietokoneen näyttö.

Skannaus on niin tarkka, että se näyttää myös renkaiden kunnon. Skanneri ja siihen liitetyt tietokoneohjelmat tutkivat myös renkaiden merkinnät ja tekevät niistä omat johtopäätöksensä.

Skannaus paljastaa myös korin kunnon, se näyttää ruostepaikat, lommot ja naarmut.

Korjaamojen lisäksi skannaus sopii esimerkiksi autotehtaiden laadunvalvontaan. Sitä voidaan hyödyntää myös autokaupoissa ja autovuokraamoilla.

Israelista puuttuu oma autoteollisuus. Sen sijaan maassa on maailman toiseksi eniten start up -yrityksiä. Vain Kalifornian piilaaksossa on niitä enemmän.

Monet start up -yritykset painivat autoihin ja liikenteeseen liittyvien asioiden parissa. Autovalmistajat ovat niistä hyvin kiinnostuneita.

Monet maailman johtavista automerkeistä tekevät jo nyt yhteistyötä israelilaisten star up -yritysten kanssa.

Esimerkiksi Škodalla on Tel Avivissa Digilab-keskus, joka tekee yhteistyötä kolmen star upin kanssa. Tässä jutussa mainittu UVeye on yksi niistä.

”Israelilaisten yritysten kanssa vahvistamme asemiamme tulevaisuuden tekniikan hyödyntämisessä”, kehuu Škodan digijohtaja Andre Wehner.