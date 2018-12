Katso videolta, kuinka Nesteen robotti tankkaa auton Vantaalla – "Kuka haluaa viimassa ja tuulessa tankata?"

Neste avaa tänään Vantaalle huoltoaseman, jossa on ostokset tehdään itsepalveluautomaateista ja auton tankkaa robottikäsi. Automaattinen asema on Suomen ensimmäinen ja maailmanlaajuisestikin uraa uurtava. Tankkauspiste on aluksi Nesteen omien työntekijöiden testikäytössä.

Robottitankkaus onnistuu ilman kuljettajan nousua autosta, sillä robotiikka tunnistaa auton tuulilasissa olevan koodin ja tankkaa ja laskuttaa sen perusteella. Vastaavia järjestelmiä on testattu aikaisemmin Saksassa, mutta Nesteen järjestelmä on uuden sukupolven ensimmäinen.

"Nyt testataan tätä uutta järjestelmää ja katsotaan, miten asiakkaat innostuvat", Nesteen palveluliiketoiminnanjohtaja Panu Kopra kertoo.

"Tankkaustapahtuma on pysynyt samana vuosikymmeniä, nyt se olisi viimein uudistumassa. Uskomme, että kuluttajat ovat siihen valmiita. Kuka haluaa viimassa ja tuulessa tankata?"

Ensin pistettä voivat käyttää Nesteen työntekijät. Robotti täyttää tankin aina täyteen ja laskuttaa sen suoraan Neste-kortilta.

"Tiedot auton mallista ja tarvittavasta polttoaineesta tulevat järjestelmästä, kun viivakoodi on tunnistettu. Robotti etsii niiden ja kameran avulla tankkausluukun, avaa sen pienellä imukupilla ja täyttää tankin polttoainekorkissa olevan läpän kautta", Kopra kuvailee.

"Autoon ei tarvitse tehdä muita muutoksia kuin kooditarran kiinnittäminen tuulilasiin ja tankin korkin mahdollinen vaihtaminen läpälliseen."

Paitsi mukavuutta, robotti tarjoaa myös varmuutta. Tankkausvirheitä esimerkiksi väärän polttoaineen osalta ei pitäisi enää tapahtua.

Robottitankkauspisteen rakentaminen on Kopran mukaan jonkin verran kalliimpaa kuin tavallisen. Pilotin tuloksista riippuu, kuinka nopeasti palvelua aletaan tarjota muilla huoltoasemilla.

"Valmistaudumme samalla automaattisen liikenteen tuloon. Se voi tulla yllättävän kovalla vauhdilla ja onhan se typerää, jos auto voi muuten ajaa itse mutta kuljettajan on tankattava se", Kopra kertoo.

Neste uskoo liikenteen sähköautojen yleistyvän, mutta polttomoottorien säilyvän Suomessa vielä pitkään, erityisesti raskaassa liikenteessä.

Kun robotti tankkaa auton, kuljettaja voi käydä tekemässä ostoksia automaattisessa kaupassa. Ensin luottokortille tehdään katevaraus, sitten korttia voi käyttää avaamaan niiden tuotteiden säilytyslokerot jotka haluaa ostaa.

Asiakkaiden itsenäistä ostamista valvotaan kameroilla. Malli muistuttaa monia innovaatioita, joilla ruuan suoramyyntiä on pyritty viime vuosina helpottamaan.

"Jos automaattikaupat saavuttavat suosiota, niitä voidaan muokata tarpeen mukaan. Yhteistyökumppaneiksi voisi tulla paikallisia yrittäjiä, miksei myös Posti ja sen pakettiautomaatit."

Neste aikoo tuoda automaattikauppoja lähinnä kylmäasemille. Omia kauppiaita ei aiota syrjäyttää.