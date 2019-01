Rallin MM sarja käyntiin Monte-Carlossa: "Haastetta on varmasti tarpeeksi"

Citroënille siirtynyt Esapekka Lappi mieltyi heti uuteen autoonsa. Etenkin kun siitä oli mahdollista tehdä vielä paljon nopeampi.

Jo ensimmäiset kovavauhtiset kilometrit saivat Lapin hymyilemään muikeasti. Uusi työpaikka Citroënilla on juuri sellainen haaste, jota vähän ennen rallikauden alkua 28 vuotta täyttävä Lappi on salaa itselleen kaivannutkin.





Kokemus on rallissa kaikki kaikessa, eikä Lappikaan ole voinut välttyä oppirahojen makselulta. Miehen ura eteni neljän Škodalla vietetyn vuoden jälkeen Toyotalle, jonka suojissa vierähti kaksi vuotta.

Seuraavat kaksi vuotta ovat Lapille nekin erittäin tärkeitä, sillä nuorena ja nälkäisenä kuljettajana hänen toiveissaan on ajaa jonain päivänä maailmanmestaruudesta.

"Tarkoitus on ajaa paremmin kuin viime kaudella. Emme vielä taistele tittelistä, mutta joka alueella pitää parantaa. Suunnitelmia tai tulostavoitteita ei vielä muutoin ole", summaa Lappi.

Kun kisamoottorit oli sammutettu kauden 2018 päättäneessä Australian rallissa, ei mennyt aikaakaan, kun Lappi oli tositoimissa uuden työantajansa kanssa.

Citroën C3 WRC alkoi tulla Lapille tutuksi välittömästi. Ensimmäiset maistit autosta tulivat Algarvessa ajetusta soratestistä, josta matka jatkui Ranskan vuoristoon.

Mies kotiutui uuteen autoon nopeasti, ja tunnelma oli sen myötä korkealla.

"Olemme jo nyt tehneet sen, mitä Seb sanoi tekevänsä. Auto parani paljon, joten suunta on varmasti oikea. Portugalissa ei ollut uusia osia, joten se ei ollut kehitystesti, mutta parempiin säätöihin auto tuli sielläkin. Tuntui, että autosta saadaan vielä paljon nopeampi."





Toyotalla Lappi urakoi 21 MM-rallia Yaris WRC:n ratissa. Se toi miehelle perspektiiviä WRC-autojen maailmaan, eikä uudenkaan auton ratissa mennyt kauan, kun Lappi löysi olennaiset erot kahden eri rallitykin välillä.

"Moottorissa on enemmän voimaa yläkierroksilla, kun taas Toyotassa moottori on enemmän ajettava. Yariksesta näkee myös paremmin ulos, kun konepelti on enemmän kulmassa."

"Citroënissa pitää istua korkealla, koska keula nousee hypyissä, jolloin ulos näkee vielä vähemmän. Citroënissa vastaavasti voimansiirto on paljon Yarista parempi", Lappi analysoi.

Nähtäväksi jää, miten Lappi pystyy oman osaamisensa siirtämään uuden tiimin hyödyksi. Mies itse laskee kovimpien saavutusten olevan vasta edessäpäin.

Merkittävin tulos saattaisikin liittyä siihen, että Lappi saa hilattua Citroënin sarjan jumbosijalta takaisin ykköseksi – sijalle, jolla ranskalaistiimi oli aikanaan peräti kahdeksana vuonna.

"Haastetta on varmasti tarpeeksi. Ei tässä mitään ole periaatteessa vielä voitettu. Uudet ympyrät olivat hyvä vaihtoehto tähän kohtaan. Citroën halusi meidät kovasti, ja se toi hyvää fiilistä."

"Ehkä se olisi sellainen porkkana, että koetamme Sebin kanssa yhdessä nostaa Sitikan takaisin pinnalle. Saan onneksi sen verran testipäiviä ennen kauden alkua, että ei auto enää Montessa tuntematon ole."





Henkseleitä paukuttamaan Lappi ei ole lähdössä. Sopeutumisaikaa tarvitaan, vaikka lähtökohdat tuloksen tekoon olisivat kuinka hyvät tahansa.

"Unelmatulos voisi olla sellainen, että Montessa pystyy ajamaan viiden joukkoon. Siitä korkeammalle on sitten jo aika rajua. Mennään periaatteessa rauhassa ja katsotaan, miten se siitä lähtee lutviutumaan."

"Ruotsissa tavoite voisi olla sitten jo podiumille, jos saadaan auto kuntoon – ja miksei saataisi", Lappi kohauttaa hartioitaan.