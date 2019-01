Vertailu paljastaa: Halpismerkki Dacia on noussut uusien autojen merkkiuskollisuudessa jo lähes kärkeen

Analytiikka-alan yritys Bisnoden Loyalty Awards 2018 -selvitys paljastaa, että halpamerkki Dacia on noussut merkkiuskollisuudessa jo lähes Toyotan rinnalle. Dacian vetovoima kuitenkin puree Toyotaa paremmin sekä uutta että käytettyä autoa hankkivien keskuudessa.

Bisnoden vuosittaisen merkkiuskollisuusvertailun kärkipaikkaa on viimeiset neljä vuotta pitänyt Toyota. Toyotalle merkkiuskollisten uuden auton hankkivien auton vaihtajien osuus on 67,3 prosenttia. Lähes sen rinnalle on kuitenkin nyt noussut Dacia, jonka ilmoitti valinneensa 67,2 prosenttia uuden auton hankkineista auton vaihtajista. Myös Subaru-, Skoda- ja Kia -kuljettajat ilmoittivat muita useammin hankkineensa saman merkin uuden auton.

Heikoimmin merkkiuskollisuusvertailussa pärjäsi Fiat.

"Dacian menestys oli ennakoitavissa jo viime vuonna. Menestykseen on vaikuttanut muun muassa edulliset hinnat ja pitkä takuu. Merkin perusajatuksena on, että auton ostaja saa rahoilleen vastinetta. Tälle filosofialle näyttää automarkkinoilla olevan kysyntää", Bisnoden ajoneuvodatan asiantuntija Jarmo Mäenpää kommentoi tiedotteessa.





Merkkiuskollisuuttaan kasvattivat merkittävästi muita enemmän Porsche ja Subaru. Eniten merkkiuskollisuus väheni Land Roverin omistajien keskuudessa.





"Porschen merkkiuskollisuuden kasvua on siivittänyt erityisesti uuden pistokehybridin lanseeraus Suomen markkinoilla kesällä 2018. Porsche Cayenne E-Hybrid on saanut paljon myönteistä palautetta testiajoissa ja lisäksi hybridit kiinnostavat suomalaisia huomattavasti aiempaa enemmän", Mäenpää arvioi.

Vetovoimaltaan suurimmat merkit ovat Jaguar, Suzuki, Mini, Seat ja Land Rover. Suhteessa eniten uusia asiakkaita ovat onnistuneet hankkimaan Citroën ja Peugeot. Merkkiuskollisuustilaston kärkikaksikosta Dacia on arvioitu selvästi Toyotaa vetovoimaisemmaksi.

Toyotan asema on vahva myös käytettyjen autojen merkkiuskollisuustilastossa. Tuossa tilastossa japanilaismerkki nousee saksalaisten merkkien Mercedes-Benzin, BMW:n ja Audin sekä Volvon edelle. Dacia puolestaan on noussut käytettyjen autojen vetovoimatilaston kärkeen.

Loyalty Awards perustuu Traficomin tietokannasta saatuihin tietoihin kaikista vuonna 2018 yksityisauton hankkineista, joilla on ollut jo aiemmin auto. Loyalty Awards -merkkiuskollisuuspalkinto on jaettu vuodesta 2006 lähtien.