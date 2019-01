Suomen autokanta on Euroopan vanhimpia – Ajatko sinä autovanhusta? Kerro siitä täällä

Taitatko matkaa autovanhuksella? Niin tekee moni suomalainen.

Suomalainen autokanta on Euroopan vanhimpia ja pohjoismaiden vanhin.

Vuonna 2017 henkilöautokannan keski-ikä oli 12 vuotta. Autoalan tiedotuskeskuksen arvioi, että tänä vuonna ensirekisteröidään 121 000 autoa. Määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2018.

Teillä liikkuu kuitenkin edelleen runsaasti ennen vuotta 2000 valmistettuja autoja.

Osalla syy voi olla oma taloustilanne, osalla viehtymys vanhoihin kaaroihin.

Trafin Olli Lindroos on sitä mieltä, että autoilu on liian kallista raskaan verotuksen vuoksi.

