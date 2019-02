Koneviesti: Dieselhouse-museon helmi on 22 500 hevosvoiman jättimoottori

Alun perin laivateollisuutteen erikoistunut B & W -yritys sai itseltään Rudolf Dieseliltä yksinoikeudet dieselmottoreiden tuotantoon Tanskassa.

Maailman ensimmäinen dieselkäyttöinen valtamerialus M/S Selandia laskettiin vesille yhtymän telakalta vuonna 1912. Laiva seilasi myös Suomen lipun alla, mutta laivan tarina päättyi Japanin rannikolla tapahtuneeseen karilleajoon vuonna 1942.





1930-luvun alussa voimayhtiö H.C. Ørstedværket tilasi Burneister & Wainin konepajalta dieselmoottorin, joka oli maailman suurin ja tehokkain aina 1960-luvun alkupuolelle asti. Tämä vuonna 1933 valmistunut 8-sylinterinen DM884 WD-150 on 30 vuoden ajan maailman suurin ja tehokkain moottori.

Sen pituus on 24,5 metriä ja korkeus 12,5 metriä. Yksi sylinteriyksikkö painaa 20 tonnia, ja yhteensä sylinteriyksiköitä on koneessa kaikkiaan kahdeksan. Koneen kampiakseli painaa 140 tonnia, ja voimayksikön kokonaispaino on noin 1400 tonnia. Tällä laitteella taattiin Kööpenhaminan sähkön saantia 15 000 kilowatin edestä. Sen teho 115 minuuttikierroksella on 22 500 hv ja polttoainetta palaa tunnissa 2 900 kiloa.

Sähköntuotantoa varten valmistettu moottori sijaitsee H.C. Ørstedværket -voimalaitoksen alueella pari kilometriä Kööpenhaminasta etelään. Moottorin aktiiviaika päättyi 1960-luvulla, mutta sitä pidettiin jatkuvassa käyttövalmiudessa erikoistilanteiden varalta.





Viimeksi moottoria käytettiin Själlannin saarta vaivanneen sähkökatkon aikana vuonna 2003, jolloin moottorilla jauhettiin sähköä Kööpenhaminan verkkoon.

Vuonna 2004 moottori kuitenkin irrotettiin lopullisesti verkosta. Vuonna 2006 tämän jättimoottorin ympärille koottiin B & W -tehtaiden tuotteisiin ja telakkateollisuuteen keskittyvä Dieselhouse-museo, joka sai seurakseen vuonna 1946 perustetun Burmeister & Wein -museon kokoelman.

Nykyään Kööpenhaminan kaupunki ylläpitää museota yhdessä MAN-yhtymän kanssa. Sinne on vapaa pääsy.

