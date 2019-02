Asiantuntijat neuvovat: Ota nämä asiat huomioon käytetyn auton ostossa, jotta vältät pahimmat sudenkuopat

Vakuutusyhtiö LähiTapiola kertoo tiedotteessaan vinkkejä siihen, mitä asioita käytetyn auton ostossa kannattaa huomioida.

Vehon Vaihtoplussan yksikönpäällikkö Teemu Maunulan mukaan tärkeintä on aluksi selvittää, minkälaista autoa tarvitsee.

Määrittele siis budjetti ja mieti, minkä kokoista autoa arjessa kaipaat. Pohdi myös, haluatko valita auton polttoaineen ekologisesta näkökulmasta vai pelkästään käytön kannalta. Lisäksi on syytä huomioida auton perusvero, joka määräytyy auton päästöjen mukaan. Maunula muistuttaa, että vanhemmissa autoissa perusvero on yleensä uudempia autoja korkeampi.

"Laske, kuinka paljon kilometrejä tulee ja valitse omaan ajoon soveltuva polttoaine. Jos ajettavat etäisyydet ovat suhteellisen suuria, diesel tulee yhä edullisemmaksi", hän neuvoo.

Vaikka bensiini- ja dieselautot ovatkin yhä suosituimpia, esimerkiksi hybridiautojen kysyntä on kasvanut. Maunula haluaa kuitenkin varoittaa, että hybrideissä kulutus voi nousta perinteistä bensiiniautoa korkeammaksi.

"Ne voivat olla sudenkuoppa. Plug-in hybridien kantomatka on keskimäärin 30 kilometriä, jonka jälkeen kulutus nousee huomattavasti", hän kertoo.





Kun potentiaalinen auto löydetty, on hyvä tutustua sen taustoihin ja huoltohistoriaan.

"Nyrkkisääntö on se, että mitä enemmän autolla on ajettu, sitä enemmän siihen on tulossa tulevaisuudessa kuluvien osien vaihtamista. On tärkeää ymmärtää riskit", Maunula huomauttaa.

LähiTapiola Rahoituksen varatoimitusjohtaja Hannu Heliön mukaan vain pieni osa autoista ostetaan käteisellä. Osamaksu on tällä hetkellä suosituin autokaupan rahoitusmuoto niin käytettyjen, kuin uusien autojen kaupassa.

"Kaikkiaan Suomen teillä kulkee noin puoli miljoonaa osamaksulla rahoitettua autoa", Heliö arvioi.

Varatoimitusjohtaja painottaa, että rahoitus täytyy aina sovittaa omaan maksukykyyn.

"Rahoitusta valitessa on hyvä selvittää kaikki luoton kustannukset. Rahoituskustannusten vertailussa paras keino on verrata eri tarjousten todellista vuosikorkoa, joka paljastaa, mikä vaihtoehdoista on kokonaisuutena edullisin", hän sanoo.

Vakuutuksen kattavuus kannattaa valita useimmiten ajoneuvon arvon ja iän mukaan. Myös oma riskinkantokyky sekä ajoneuvon käyttö vaikuttavat asiaan.

"Jos ajoneuvoa käytetään päivittäin tai se on suhteellisen uusi ja arvokas niin suosittelemme sille laajempaa kaskovakuutusta aina. Esimerkiksi sijaisautovakuutus on hyvä sisällyttää kaskovakuutuksen, kun ajoneuvon käyttötarve on päivittäinen eikä esimerkiksi julkiset yhteydet pysty vastaamaan liikkumistarpeisiin", LähiTapiolan autoliike- ja katsastusasemamyynnin myyntijohtaja Isto Virasoja sanoo tiedotteessa.