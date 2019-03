Suomen autokantaa halutaan nuoremmaksi, mutta vanhoilla kaaroilla on vankka kannattajakunta: ”Pakkasissa yksinkertainen tekniikka on luotettavinta”

Vanha auto voi valloittaa ulkonäöllään, hinnallaan tai komealla moottoriäänellään. Vuoden 1989 Saabin omistaja on ylpeä saadessaan ajaa Suomessa valmistetulla autolla.

Tunnistekilvessä lukee Made in Suomi Finland.

"Rakastan autossa sitä, että tätä on helppo korjata ja tietoa ja osia löytyy vähän kaikkialta.

"Tämän sain halvalla ja oli tarkoituksena ajaa vuosi pari ja laittaa paaliin kun tämä on kaasarikoneella, mutta en ole raaskinut luopua kun tunneside on kasvanut liian vahvaksi"

Aloituskuvan Saabilla (vm. 1989) on takanaan 313 000 kilometriä. ”Olen aina tykännyt Saabin ulkonäöstä", liminkalainen Jaakko Sangi kirjoittaa.

"Sain sen vuonna 2013 perintönä. Alustan osia ja moottorin apulaitteita on vaihdettu. Muutoin alkuperäisessä kunnossa. Ei kertaakaan olla jääty tielle.

Mäntyharjulainen Juuso osti Mersun projektiksi 15-vuotiaana.

"Tein autoon käyttöentraamisen ja ajan sillä nykyään käyttöautona. Kyseistä korimallia (w123) on sanottu jopa maailman kestävimmäksi autoksi ja voi sanoa että asia on niin.

Tulen todennäköisesti ajamaan sellaisella Mercedeksellä niin kauan kuin mahdollista.

Autoon on helppo tehdä remonttia jos sellaista joskus on, ei tarvitse viedä autoliikkeisiin vikakoodien lukuun. -- Pakkasissa mahdollisimman yksinkertainen tekniikka on luotettavinta. Ja polttoaineen kulutus ei ole merkittävästi suurempi kuin nykyautoissa.”