Koneviesti: Traktorivertailu 2019 – Lue, miten powershift-luokan traktorit pärjäsivät pellolla ja tien päällä

Traktorivertailun testiryhmäksi valikoituivat noin 251-hevosvoimaiset traktorit. Tämän kokoluokan myynti on selvässä kasvussa, vaikka traktorien kokonaismyynti on laskussa. Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 650 yli 200-hevosvoimaista traktoria, mikä on yli puolet traktoreiden kokonaismyynnistä. Lisäksi testitraktoreissa oli mekaaninen voimansiirto, jonka ominaisuuksia eri valmistajat ovat kehittäneet paljon viime vuosien aikana.

Traktorivertailu toteutettiin yhteistyössä kolmen ulkomaalaisen lehden kanssa. Mukana olivat Koneviestin Bedre Gardsdrift Norjasta, TREKKER Hollannista sekä Traktor Tech Tanskasta. Yhdeksän kuljettajaa arvioi traktorien ominaisuuksia monipuolisissa töissä.

Traktorivertailun testikutsuun vastasi myöntävästi seitsemän valmistajan edustajat. Testattavat ajokit olivat:

• Case Puma 220 MCE

• Claas Axion 810 Hexashift

• Deutz-Fahr 6215 RCshift

• John Deere 6195R DirectDrive

• Massey Ferguson 7722 Dyna-6

• New Holland T7.245 PCE

• Valtra T214 Versu SmartTouch.

Testitraktorit olivat varustetasoltaan malliston parempaa tasoa. Kaikki vertailuun osallistuvat traktorit olivat varustettu sähköventtiileillä, suurimmalla mahdollisella terminaalilla sekä täysjousituksella. Lisäksi kaikkien traktoreiden varustelistalla oli etunostolaite.

Vertailu alkoi koneiden teknisillä mittauksilla Vakolassa ja jatkui koeajoilla sekä viljatilan syystöissä Turun seudulla. Traktoreilla tehtiin mahdollisimman monipuolisia töitä perävaunun vedosta aina lautasmuokkaimen, kylvökoneen ja kultivaattorin vetoon. Työtunteja jokaiselle traktorille vertailun aikana tuli yli 60 tuntia.

Traktorivertailussa testattiin muun muassa seuraavia ominaisuuksia: moottorit, vaihteistot, polttoaineenkulutus ja voimansiirrot, ohjaamoiden mukavuus, näkyvyys ohjaamosta sekä ohjaamomelu, traktorien ominaisuudet sekä peltotöissä että tieajossa, traktoreiden terminaalit ja niiden käytettävyys, työkoneen kytkentä, huolto-ominaisuudet sekä testivarustuksen hinnat.

Miten vertailuun osallistuneet traktorit pärjäsivät pellolla ja tien päällä? Mitä ominaisuuksia testaajat arvostivat traktoreiden varustelussa? Mikä merkki vei testivoiton?

Lue Traktorivertailu kokonaisuudessaan Koneviestin nettisivuilta!

Testiryhmä: Bedre Gardsdrift (Norja), Magnus Sørlie, Ola Tande. Koneviesti (Suomi): Tuomas Anttila, Uolevi Oristo, Tapio Vesterinen, testikuljettaja: Osmo Oristo. Traktor Tech (Tanska): John Christensen. TREKKER (Hollanti): Bas van Hattum, Bob Karsten. Mittaukset: Eurofins Expert Services Oy, Kari Kekki, Ari Lemminkäinen, Matti Serenius.