Autoala puolustaa kevytautoja: "Väite on nurinkurinen"

Marraskuusta lähtien liikenteeseen tulevista kevytautoista on viime aikoina maalailtu uhkakuvaa muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle.

Autoalan Tiedotuskeskus huomauttaa kuitenkin tiedotteessaan, että kevytautojen ajonvakautusjärjestelmä, tehokkaat lukkiutumattomat jarrut ja keulan muodot sekä materiaalit auttavat välttämään onnettomuuksia ja lieventämään niiden seurauksia muihin mopoauto- tai traktorikortilla nuorten ajettavissa oleviin ajoneuvoihin verrattuna.

Kevytautoa kritisoineet ovat luonnehtineet sitä jopa ladatuksi aseeksi nuorten käsissä.

”Väite on nurinkurinen. Nuorelle ja kokemattomalle kuljettajalle kevytauto on ehdottomasti parannus nykytilaan, jossa haja-asutusalueiden ja pikkukaupunkien nuoriso taittaa matkansa mopolla, mopoautolla tai jopa maataloustraktorilla”, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio toteaa tiedotteessa.

Kevytautoksi muutettavan henkilöauton tulee olla ensirekisteröity vuonna 2015 tai sen jälkeen. Ikärajauksella on haluttu varmistaa, että turvavarustelu on kattava. Ikärajauksen takia kaikissa kevytautoissa on ajonvakautusjärjestelmä (ESC), joka on ollut pakollinen kaikissa henkilöautoissa vuodesta 2014. Autoalan mukaan erityisen tärkeä turvavaruste jalankulun ja pyöräilyn kannalta on automaattinen hätäjarrutus. Se on saatavissa jo noin 70 prosenttiin pienistä A- ja B-segmentin autoista, joita kevytautot pääsääntöisesti tulevat olemaan.

Autoala muistuttaa, että mopoautoissa, maataloustraktoreissa tai mopoissa ei ole kolaria ehkäiseviä varusteita tai törmäystilanteissa energiaa sitovia turvakorirakenteita. Tiedotteen mukaan esimerkiksi vuonna 2015 mopoautot joutuivat 20 kertaa henkilöautoa useammin henkilövahinkoon johtaneeseen onnettomuuteen suhteessa ajettuihin kilometreihin.