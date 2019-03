Lexus UX on dinkkuparin viikonloppukarkki

Vaikka Suomessa myytiin viime vuonna vain alle 400 Lexusta, merkin maahantuojalla on suuria suunnitelmia. Huhtikuun alussa Suomeen saapuvat uudet Lexus UX crossoverit, jotka haastavat premium-luokan kilpailijansa paitsi tekniikalla, ajomukavuudella niin myös hinnalla.

Uusia Lexuksia myytiin viime vuonna Suomessa kaiken kaikkiaan 308 kappaletta. Suosituin malli oli NX, jota myytiin reilut 100 kappaletta.

"Uusi UX tulee olemaan meidän myydyin mallimme ja aiomme sen myötä tuplata myyntimme Suomessa. Se tulee segmenttiin, joka on viime vuonna Suomessa kovimmin kasvanut premium-segmentti", paljastaa Lexuksen Suomen tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen.

Tuliterän UX:n saa edullisimmillaan reilulla 40000 eurolla ja silloin alla on jo hybridi. Nelivetoisena sport-versiona auton hinta nousee 59 000 euroon eli kiinnostavaksi vaihtoehdoksi niille, jotka etsivät alle 60 000 euron hintaista työsuhdeautoa.

"Varustelutasollaan auto kohdistetaan premiummaailmaan tottuneisiin asiakkaisiin sekä niihin, jotka haluavat nousta premiumluokkaan. Tämä auto on erittäin kiinnostava vaihtoehto, kun otetaan huomioon myös Euroopan poliittinen ilmapiiri."

UX on etenkin sport-varusteltuna kaunis kuin karamelli. Se puhuttelee etenkin yksityiskohtaisella viimeistelyllään niin penkkien ompeleissa kuin auton muotoilussa. Vaikka auto on äänimaailmaltaan hiljainen, kiihdytettäessä nollasta 120 kilometrin tuntivauhtiin bensamoottorista löytyy urheilullisempi äänimaailma.

Auton suunnittelussa on kiinnitetty paljon huomiota painoon, millä on saatu nipistettyä polttoaineen kulutusta. Esimerkiksi moottori painaa vain 112 kiloa.

Itselataavan hybridin akut on sijoitettu takapenkin alle. Hybriditekniikan toimintaa pääsee seuraamaan näytöltä. Käytännön tasolla arkista iloa tuo myös se, ettei auton kanssa tarvitse miettiä latauspistokkeen löytämistä.

Yksi tärkeä huomio autosta on kuitenkin tehtävä: Lexus UX ei ole perheauto.

"Suunnittelut lähtökohta ei ole lapsiperheen auto", kertoo Lexuksen varapääinsinööri Mitsutero Emato.

Tavaratilan koko on niin niukka, että sinne saa ahdettua juuri kaksi pientä lentolaukkua sekä käsilaukun ja ulkotakit eli pariskunnan viikonloppureissun tarpeet. UX:llä tavoitellaankin selkeästi asiakaskuntaa, jolle on nimikin: dinkut eli double income no kids.

Kukaan ei kiellä lapsellisia hankkimaan kyseistä autoa, mutta ei sen kyytiin kolmea lasta ja jääkiekkokamoja pysty survomaan.

Jos tavaratilan niukkuuden pystyy sietämään, auto sopii kyllä mukavasti nelihenkisen perheen kakkosautoksi. Neliveto ja hiukan korkeampi istumakorkeus ovat ominaisuuksia, joita nykypäivänä yllättävän moni arvostaa. Etupenkin istuinkorkeuden ja ristiselän tuen laajoista säädöistä nauttivat sekä lyhyet että pitkät kuljettajat. Repsikan penkille tätä nautintoa ei ikävä kyllä riitä.