Autoala puolustaa polttomoottoria

Autoala haluaa säilyttää ovet avoimina kaikille voimanlähteille. Siksi polttomoottoriakaan ei tule tuomita nimen perusteella

”Polttomoottori ja toisen sukupolven biopolttoaineet – biokaasu, bioetanoli ja uusiutuva diesel – ovat Suomen ilmastotavoitteiden kannalta välttämättömiä säilyttää valikoimassa", muistuttaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Rissan mukaan polttomoottoritekniikkakin kehittyy, ja jäteperäiset biopolttoaineet alentavat polttomoottoriautojen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 95 prosentilla.

Myös hybridivaihtoehdot alentavat päästöjä.





Aiemmin auton käyttövoimanvalinta on tehty bensiinin ja dieselin välillä. Valintaan on vaikuttanut kaksi nyrkkisääntöä: mikäli kilometrejä kertyy paljon, on dieselmoottori ollut kulutukseltaan ja päästöiltään järkevin vaihtoehto.

Jos ajot jäävät alle 20 000 kilometriin vuodessa, on bensiinimoottori järkevin.

Jatkossa rinnalle nousee muita vaihtoehtoja: kevyt- ja täyshybridejä, lataushybridejä, täyssähköauto ja myöhemmin mahdollisesti myös polttokennoauto eli vety.





Autoala on laatinut oman tiekartan eri käyttövoimien yleistymisestä vuosina 2020–2040. Tiekartan tavoitteena on tarjota laskelmiin perustuvaa tietoa päätöksentekijöille siitä, miten liikenteen päästövähennyksiin saadaan vauhtia.

Autoalan käyttövoimatiekartassa esitetään kaksi polkua. Perusennuste kuvaa eri teknologioiden yleistymistä seuraavan 20 vuoden aikana, jos autoilun verotus ja hankintakannustimet eivät muutu nykyisestä.

Tällöin täyssähkö- ja lataushybridiautoja saataisiin vuoteen 2030 mennessä autokantaan noin 360 000 kappaletta.

Toinen kehityspolku nojaa autoalan ilmastostrategiassa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen. Tällöin päädyttäisiin noin 580 000 ladattavaan sähköautoon vuoden 2030 tasolla.





Liikenteen päästöt edustavat viidennestä Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Henkilöautojen osuus on noin yhdeksän ja tavaraliikenteen seitsemän prosenttia.

Viime kuukausien aikana puolueet, ilmastoasiantuntijat ja liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ovat esittäneet arvioitaan siitä, kuinka paljon Suomessa tulisi olla sähköautoja vuoteen 2030 tai 2045 mennessä.