Koneviesti: Koneiden vuokraus yleistyy – jakamistalous haastaa perinteiset toimijat

Konevuokrauksen suosio on riippuvainen toimialasta ja sen omaksumista käytännöistä. Vuokrauksen luku- ja käyttömäärät vaihtelevat työmaittain.

Maatalouskoneiden vuokraus on melko yleistä muualla Euroopassa esimerkiksi Iso-Britanniassa.

Suomessa vuokrausta harjoittavat pääasiassa konekauppiaat joko suoraan tai omistamiensa vuokrayhtiöiden kautta. Myös erikoistuneet vuokraamot ovat laajentaneet tarjontaansa rakennuskoneista muun muassa kuormauskalustoon sekä kaivukoneisiin.

Vuokrakoneiden käyttö on ollut pitkään yleistä rakennusalalla, jossa kaluston tarve on usein hyvin projektikohtaista. Vuokraamot ovat vastanneet kysyntään kasvattamalla vuokralla olevien koneiden tarjontaa. Esimerkiksi Ramirent Oy:llä on laaja teollisuuskalusto, josta löytyy vuokralle monenmoista työkalua paineilmapulttipyssyistä hitsauskoneisiin ja kaapelityökoneisiin.

Ramirentin logistiikkapäällikkö Tapio Juntti kertoo, että heillä kalustoa on todella monipuolisesti.

”Lähes kaikkea sellaista löytyy, mitä jokaisessa remonttipajassa on, esimerkiksi plasmaleikkurit ja MIG-hitsauslaitteet. Lisäksi valikoimaan kuuluu runsaasti erikoisempia ja järeitä laitteita”, Juntti selvittää.





Perinteisen konevuokrauksen rinnalle on tulossa niin sanottu jakamis- tai alustatalous, jossa koneiden omistajat tarjoavat vuokralle koneitaan tai palveluitaan. Jakamispalvelut ovat yleensä kaksisuuntaisia, sillä koneen tai palvelun tarvitsija voi samaan aikaan sekä vuokrata omaa kalustoaan että hakea sopivaa konetta käyttöönsä.

Jakamispalvelu SKED on uusi tulokas, joka tarjoaa palveluitaan Suomessa ja Kanadassa. SKED keskittyy maatalouden ja maaseudulla toimivien yrittäjien tarvitsemien koneiden, laitteiden, kiinteistöjen sekä työvoiman ja neuvontapalveluiden välitykseen.

Yksityisessä omistuksessa olevan palvelun tukijoukossa on muun muassa Osuuspankki, MTK, SLC ja Työtehoseura.

”Palvelu on vasta alkamassa, minkä vuoksi käyttäjiä on vielä rajallinen määrä”, kertoo SKED:in vetäjä Kristina Sweet.

Palveluun liittyminen ei maksa mitään. SKED-palvelun käyttö aloitetaan hankkimalla puhelimen sovelluskaupasta sovellus eli appi, jonka kautta palvelu toimii.

Konettaan vuokralle tarjoava yrittäjä täyttää lomakkeen, josta selviää laitteen merkki ja malli, tärkeimmät tekniset tiedot, vuokralle tarjottavan koneen hinta sekä muut vuokrauksen ehdot.

Koneen tarvitsija näkee sovelluksen kautta tarjolla olevat koneet, niiden sijainnin kartalta sekä vuokrausehdot hintoineen.

Mikäli kone kiinnostaa, niin vuokralle ottaja lähettää apin kautta viestin kiinnostuksestaan. Jos vuokrauksesta päästään yhteisymmärrykseen, merkitsee vuokralle antaja vuokrauksen hyväksytyksi.

Vuokrauksen rahaliikenne tapahtuu SKED-palvelun kautta, jolloin vuokralle ottaja maksaa vuokrasumman SKED:in tilille, joka puolestaan välittää vuokran koneen omistajalle. SKED kattaa kulunsa pidättämällä 10 prosenttia vuokrasummasta.

Mitkä ovat vuokrakoneen hyödyt ja haasteet? Lue koko artikkeli konevuokrauksesta Koneviestin nettisivuilta!