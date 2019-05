Koneviesti testasi työkoneen langatonta peruutuskameraa: Käyttökohteita löytyi piennarten leikkuusta pikkulapsen päiväunien tarkkailuun

Langattomalle peruutuskameralle on helppo keksiä lukemattomia käyttökohteita. Kolmen magneetin ansiosta kamera tarttuu erittäin tukevasti metallipintoihin.

Huolellisesti suunniteltuihin työkoneisiin jää väistämättä katvealueita – varsinkin, jos käytössä on lisälaitteita, joiden mittoja ja toimintaa ei peruskoneen suunnittelussa ole huomioitu. Monipuolisessa urakoinnissa työtavat ja -kohteet voivat vaihdella suuresti. Tehdasasenteinen peruutuskamera saattaakin olla aivan väärässä paikassa, tai sen näyttämä kuva voi olla vajavainen.

Koneviestin kokeileman langattoman Veise-peruutuskameran kamerapakettiin kuuluivat näytölle ja kameralle omat, laadukkaat Ram Mounts -kiinnikkeet. Näyttö saa virran peruskoneen virtapistokkeesta, ja sen saa ruuvattua Ram Tough Claw -kiinnikkeillä kiinni kaiteeseen tai putkimaisiin rakenneosiin. Mikäli näitä ei ole, saatavana on myös imukuppimallisia kiinnikkeitä. TFT-näytön koko on 7 tuumaa, ja resoluutio 800 x 480 pikseliä. Sivuille ja alas katselukulma on 70 astetta ja ylös 50 astetta.



Kamera on pölytiivis eikä säikähdä paineellakaan ruiskutettua vettä. Kameran voi kiinnittää miten päin tahansa, sillä kuvan voi kääntää ylösalaisin tai peilikuvaksi. Kuva ei ole HD-laatua, mutta riittävän selkeä kameran kuvaaman tilanteen hahmottamiseksi. Monitoriin voi liittää kaksi eri kameraa, ja kuvia voi tarkastella yhtä aikaa tai erikseen.

Kamera on ruuvattu kolmen magneetin kiinnikkeeseen. Magneettien ote on tukeva eikä sopivilla pinnoilla ole pelkoa kameran tippumisesta. Kameran monikäyttöisyyttä lisää kolmijalan tapaan toimiva teline, jolla kameran voi asettaa pystyyn vaikka kaivantoon tai muuhun tarkkailua vaativaan paikkaan. Kameran akun kapasiteetti on 2,6 Ah ja 12 volttia. Verkkovirrasta ladattava akku on toimitettaessa irrallaan, mutta se on helppo kiinnittää jalustaan esimerkiksi nippusiteillä.



Näytön ja kameran käyttöönotto oli erittäin helppoa, sillä laitteet havaitsivat toisensa välittömästi. Erityisen huomioarvoista oli se, että yhdistelmän kantama oli pitkä. Kameran ja monitorin ei tarvinnut olla edes samassa ajoneuvossa, vaan kantama oli avoimessa maastossa lähes 100 metriä.

Myös käyttökohteita kameralle oli useita. Testissä kameraa käytettiin muun muassa piennarten leikkuussa, jolloin työskentely oli kameran kanssa ergonomisempaa. Puomimurskaimen liikkeet ja mahdolliset esteet havaitsi näytöltä, eikä kuljettajan tarvinnut jatkuvasti kääntää päätä takaviistoon työlaitetta tarkkaillessaan. Vapaa-ajalla kamera soveltui perheen pienimmän päiväunen tarkkailuun. Kameran voi liittää myös vaikkapa lavan reunaan ja monitorin lastauskoneeseen, mikä helpottaa laitteiden tarkkaa ja tehokasta käyttöä.

Huomionarvoista kuitenkin on, että kameran kautta seurattavien tapahtumien tarkkailu vaatii totuttelua. Kameran käyttö ei korvaa suoraa näköyhteyttä tarkkailtavaan kohteeseen. Esimerkiksi trukkihaarukoilla työskenneltäessä kamerasta oli apua, mutta mittasuhteiden hahmottaminen oli aluksi hankalaa.

Langattomia peruutuskameroita on markkinoilla jopa alle 50 euron, mutta niiden laatu vaihtelee suuresti eikä hintaan sisälly välttämättä kiinnikkeitä. Koneviestin kokeilema Mortti Ky:n myymä Veise-kamera- ja Ram Mounts -kiinnikepaketin hinta oli varsin korkea: 689,44 (sis. alv 24 %), mutta helppo siirrettävyys, käytettävyys ja näppärät kiinnikkeet lisäsivät monikäyttöisyyttä.

