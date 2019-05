Mietitkö, pitääkö ajoneuvollesi ottaa liikennevakuutus? Uusi testi auttaa

Koneet & autot Matti Tuominen

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvolle, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on otettava liikennevakuutus. Pääsääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia.