Koneviesti: Ottaako kaislanleikkaus käsivoimille?– Pikakokeilussa polttomoottorilla toimiva Doro Klippo -leikkuri

Käsipelissä kaislikon leikkaaminen on raskasta ja hidasta puuhaa. Markkinoille on kuitenkin tullut polttomoottoreilla toimivia kaislaleikkureita, joilla työskentely tehostuu. Koneviesti otti kokeiluun ruotsalaisen Doro Klippon.

Kaislikon hävittäminen vaatii useamman leikkauskerran perättäisinä vuosina.

Tiheästi kasvava kaislikko mökkirannassa on monen mökkiläisen riesa. Käsin kaislikon leikkaaminen on työlästä, varsinkin kun parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi operaation joutuu toistamaan useita kertoja peräkkäisinä vuosina. Nyt kuitenkin markkinoille on tullut myös konevoimaan luottavia leikkureita, joilla leikkaus helpottuu huomattavasti.

Koneviesti otti kokeiluun Doro Klippon, joka on isäntämalli neljästä Kaakon Rantavarusteen maahantuomista ruotsalaisista Dorotea Mekaniskan leikkureista. Klippo-kaislaleikkurin käyttöönotoksi riittää 1,5 metriä pitkän terän kiinnittäminen putken alapäähän. Leikkurin kokonaispaino 50 kiloa, joten leikkuria saa kannettua käsipelissäkin. Lisävarusteena tarjolla on kuivalla maalla siirtelyä helpottava, erikseen hankittava pyörällinen siirtoteline.

Leikkuri kiinnitetään veneen laitoihin yksinkertaisilla ruuvipuristimilla. Veneen suurin leveys voi olla 180 cm. Veneen rungon pituudeksi puolestaan suositellaan 3,5–4,2 metriä. Helposti käynnistyvä Briggs & Strattonin 3,5 hevosvoimainen moottori on sijoitettu suoraan leikkurin pystyputken päälle. Terälle voima välittyy hihnapyörillä, ja leikkuri kytketään päälle yksinkertaisesti yhdellä vivulla.

Koska leikkuupää ja moottori sijaitsevat samassa paketissa veneen toisella laidalla, on tasapainoa haettava vastapainoilla. Klipon tapauksessa päädyimme sijoittamaan kaksi vesiämpäriä veneen toiselle laidalle. Ämpärit kannattaa varustaa kansilla sillä aallokossa sangot tuppasivat ilman kantta hiljalleen läikkymään vajaiksi. Mikäli leikkuria ei tarvitse jatkuvasti irrottaa veneestä, kannattaakin sangot korvata jollain jämäkämmällä vastapainoilla tai ainakin täyttää hiekalla. Myös vene kannattaa mitoittaa mieluummin ylä- kuin alakanttiin, sillä liian pieni vene muuttuu etenkin terää nostettaessa epävakaaksi. Vakautta voi hakea siirtämällä moottoria hieman sivuun tai lisäämällä muuta lastia veneen toiselle laidalle. Klipon leikkuusyvyydeksi ilmoitetaan 50 cm, mutta todellinen leikkuusyvyys riippuu veneen laidan korkeudesta ja syväyksestä. Terän korkeutta voi säätää naruvälitteisellä veivillä. Samoin terän kulma on omalla veivillä muutettavissa.

Klippo leikkurin terä muistuttaa perinteistä sorminiittokonetta. Kivien varalta leikkuupäässä on jouskuormitteinen laukaisumekanismi. Leikkuutehokkuuden parantamiseksi liikkuva terä on hammastettu. Leikkuri leikkaakin todella mallikkaasti paksuimmatkin tupot, ohuemmassa ruovikossa kaislikko kaatuu lähes tyhjäkäynnillä. Valmistaja suosittelee leikkuunopeudeksi suurimmillaan 70 metriä minuutissa eli 4,2 kilometriä tunnissa.

Testiveneenä toimi Yanmar 440, joka oli varustettuna Yamahan 15 hevosvoimaisella moottorilla. Tällä yhdistelmällä perämoottori ei voinut käyttää juuri tyhjäkäyntinopeutta enempää, sillä leikkurin terä lähtee "leijaamaan" ja nousee viistoon asentoon, jolloin leikkuusyvyys on epätasainen. Testiyhdistelmällä Klippo olikin parhaimmillaan joko sankassa kaislikon ensikaadossa tai soutamalla edeten. Leikkuuteho riittää erinomaisesti kaikille kasveille, mutta harvassa ruovikossa pitäisi mielellään yllä korkeampaa etenemisnopeutta, mikä ei terän kallistumisen takia ollut oikein mahdollista. Soutamalla etenemällä leikkaaminen oli tarkkaa, mutta leveä terä toki vastusti etenemistä jonkin verran. Tämän tyyppisissä leikkureissa on usein ongelmana kaadetun kaislikon kertyminen leikkurin rungon ja veneen laidan väliin, mikä hidastaa ja vaikeuttaa työskentelyä. Klipon tapauksessa väli oli kuitenkin kohtuullisen suuri, ja tupot sai selvitettyä näppärästi jopa leikkauksen aikana.

Doro Klippo -kaislaleikkurin hinnaksi ilmoitetaan 1 880 euroa +alv. Satunnaiseen käyttöön laitteella on hintaa, mutta on muistettava, että kaislikon hävittäminen vaatii leikkauskertoja useampana peräkkäisenä vuonna. Helpon liikuteltavuutensa ansiosta laite sopii vaikka kimppakoneeksi mökkinaapureille tai vuokrakäyttöön.

