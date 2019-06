Osaathan käyttää varoituskolmiota oikein? Poliisi neuvoo

Pxhere

Ennen kesämatkalle lähtöä poliisi kannustaa ottamaan varoituskolmion esiin ja laittamaan sen pakattujen tavaroiden joukkoon.

Kesän alkaneen matkailukauden vuoksi Sisä-Suomen poliisilaitos muistuttaa Facebook-sivuillaan varoituskolmion oikeanlaisesta käytöstä.

Poliisi muistuttaa, että varoituskolmio tulee sijoittaa tukevasti maahan onnettomuuspaikan taakse noin 100–300 metrin päähän. Jos paikassa on kaarre tai muu näköeste, tulee kolmio sijoittaa ennen sitä.

Sisä-Suomen poliisilaitos korostaa, ettei varoituskolmiota pidä laittaa auton katolle tai takakontin päälle.

Varoituskolmio varoittaa, mutta myös ilmoittaa, että tilanne on jollain tavalla hoidossa. Jos varoituskolmiota ei ole, ja auto on esimerkiksi kyljellään, on jokaisella velvollisuus tarkistaa onnettomuuspaikka, auttaa onnettomuuden uhreja sekä varoittaa muita tiellä liikkujia.

