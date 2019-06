Koneviesti: Akkutrimmerit ovat yleistyneet ammattikäytössä – nämä asiat kannattaa huomioida siimaleikkurin valinnassa

Akkutrimmereiden myynti on kasvanut, sillä niiden teho ja hankintahinta on samaa luokkaa polttomoottorikoneiden kanssa.

Arto Turpeinen

Pellencin suurimman akkuvaihtoehdon mukana tulevat Comfort-valjaat. Trimmeriin voi vaihtaa erilaisia raivaus- ja siimapäitä. Kuvassa on City Cut -erikoisterä, jolla voi turvallisesti raivata esim. herkkien puiden läheisyydestä, sillä terä ei vahingoita ympäristöä siimapään tapaan.

Nurmialueiden viimeistelyyn käytettävillä trimmereillä saa tasattua ruohonleikkurin leikkuualueiden reunat ja siistittyä leikuualueiden vaikeasti saavutettavat paikat. Aiemmin nurmialueiden hoitajat käyttivät lyhyeen viimeistelytyöhön polttomoottoritrimmereitä, mutta nyt monet alan ammattilaiset ovat siirtyneet käyttämään akkutrimmereitä. Napin painalluksella toimivien akkutrimmereiden käyttö on vaivattomampaa, kun käynnistysnarusta ei enää tarvitse kiskoa.

Akkukoneiden omistajat ovat pääsääntöisesti merkkiuskollisia. Jos edellisen laitteen jäljiltä varastossa on toimivia akkuja, riittää koneen vaihdossa pelkkä runko-osan vaihto eli kone ilman akkuja ja latureita. Uuden laitteen oston yhteydessä on hyvä huomioida, onko käytössä jo saman valmistajan muita akkulaitteita. Sama akku ja laturi käyvät lähtökohtaisesti saman valmistajan muihinkin akkulaitteisiin. Tämä kuitenkin sitoo käsiä muiden valmistajien laitteiden hankintaan. Tärkeää onkin miettiä, ovatko valmistajan muut työlaiteet riittävän laadukkaita, ja löytyykö valmistajalta koneita kaikkiin tuleviin käyttötarpeisiin.

Polttomoottorikoneeseen verrattuna akulla toimivan koneen etuja ovat sen pienempi melutaso, vähäisempi käyttäjään välittyvä tärinä, käyttöönoton helppous ja pakokaasuttomuus. Esim. Dewaltin ruohoraivurin melutaso on 74 dB ja Husqvarnassa 77 dB, mikä mahdollistaa sen, että säädösten mukaan kokopäiväisessäkään työssä ei ole pakko käyttää kuulosuojaimia. Myös Stihl kertoo, että heidän akkukoneitaan voi käyttää ilman kuulosuojaimia. Kaikilta valmistajilta ei kuitenkaan ole saatavilla akkulaitteiden mitattuja melutasoja.

Akuille tulee helposti saman verran hintaa kuin hankitun laitteen rungolle. Runkojen hinnat ovat 219–419 euroa ja lisäakkujen hinnat 99–549 euroa. Akkujen osalta kannattaa muistaa, että samalla valmistajalla saattaa olla valikoimissaan tehontarpeiltaan vaatimattomia akkutyökaluja, jotka toimivat pitkään pienelläkin akulla. Trimmereihin ei kuitenkaan kannata hankkia mallisarjojen pienimpiä akkuja, sillä niiden kapasiteetti ei riitä järkeviin työskentelyaikoihin. Eri valmistajien ja teholuokkien akkutrimmerit, toimivat eri käyttöjännitteellä. Vaihteluväli on 18–80 V. Lähtökohtaisesti mitä suurempi akun nimellisjännite on, sitä kalliimpi on akun ostohinta. Käytettäessä suurempaa jännitettä saadaan samankokoisesta moottorista suurempi teho ulos.

Akkukoneissa laturin suorituskyky ja käytettävyys ovat oleellisia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomioita laitetta hankittaessa. Laturin on pystyttävä lataamaan yksi akku täyteen samassa ajassa, kun työkone tyhjentää toista akkua. Akkutyölaitteiden käyttötapa ja -aika vaihtelevat suuresti, ja siksi valmistajilla saattaa olla valittavissa eritehoisia laitteita. Joidenkin akkukoneiden kohdalla yksi iso akku voi riittää koko työpäiväksi, ja lataaminen tapahtuu yöaikaan. Mitä suurempi akku, sitä pidempään sen lataaminen kuitenkin kestää, mutta toisaalta lataaminen tapahtuu suuremmalla virralla. Pika- eli teholaturilla saadaan akku ladattua nopeasti täyteen. Suurilla virroilla lataaminen vähentää akun käyttöikää, mutta voi olla välttämätöntä sujuvan työskentelyn mahdollistamiseksi.

Moottoreissa hiiliharjattomuus on tämän päivän valtavirtaa. Hiiliharjattomien koneiden etuna on tasainen käynti sekä kuluvien hiiliharjojen puuttuminen, mikä vähentää huoltotarvetta. Hiiliharjattomia koneita ohjataan digitaalisesti mikroprosessorilla. Siimapään pyörimisnopeuden säätö on akkukoneissa säätöelektroniikan ansiosta yksinkertaista. Pienemmillä pyörimisnopeuksilla saadaan pidennettyä työskentelyaikaa, kun ei työhön käytetä suurempaa tehoa kuin on tarve. Suurempi teho on helppo valita käyttöön napin painalluksella.

Trimmerien runko on pääsääntöisesti pyöreää alumiiniputkea. Paksumpi putki kestää työskennellessäkin myötäilemättä ja tuo tukevuutta työhön. Ohuempi runko voi käytössä vääntyä ja mennä rikki. Runkoputki voi olla saranoitu ja taitettavissa kaksin kerroin, mikä helpottaa trimmerin kuljettamista. Joissain malleissa putken pituutta voi myös säätää esim. Stigan runkoputken pituutta pystyy säätämään nopeasti ilman työkaluja.

Akkuleikkureiden paino on samaa luokkaa vastaavien polttomoottorikoneiden kanssa. Valmistajien ilmoittamaan painon osalta on syytä olla tarkkana. Eräät valmistajat ilmoittavat laitteen painon ilman valjaita, siimapäätä ja akkua, mikä vaikeuttaa merkittävästi tuotteiden keskinäistä vertailua.

