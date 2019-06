Koneviestin toimittaja neuvoo: Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun hankkii käytettyä työkonetta ulkomailta

Uolevi Oristo

Suomessa on vain harvoin myynnissä kumitelatraktoreita. Kuvassa oleva Caterpillar Challenger 45 on myyty uutena Englantiin, josta se on tullut Ruotsiin.

Käytettyjen maatalous- ja maarakennuskoneiden tuonti on pääosin ammattimaista ja vakiintunutta toimintaa. Asialla ovat sekä koneiden viralliset Suomen edustajat että vaihtokonekauppaan erikoistuneet liikkeet. Monet koneen tarvitsijat käyvät kuitenkin edelleen ostamassa koneensa itse ulkomailta.

Tällöin kielitaitoa tarvitaan ja ammattisanasto pitää hallita. Yleensä koneen käyttö- ja huoltohistoria kiinnostaa. Näin on varsinkin siinä tapauksessa, jos aikoo ostaa koneen suoraan asiakkaalta. Tarvittaessa kannattaakin hankintamatkalle ottaa mukaan tulkki, joka hallitsee ammattisanaston.

Käytännössä koneiden tuonti painottuu muutaman vuoden ikäisiin koneisiin. Maatalouskonerintamalla suosikkina ovat isot traktorit ja leikkuupuimurit sekä erikoiskoneet, joita Suomessa on tarjolla vain vähän. Sen sijaan noin 100 hevosvoiman traktorit ovat kalliita myös ulkomailla laajemman asiakaskunnan takia.

Käytettyjen koneiden hintaerot ovat tasoittuneet. Euroopan ulkopuolisten maiden kiinnostavuus vaihtelee valuuttakurssien mukaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsin kruunu on edullinen, mikä näkyy esimerkiksi sieltä tuotavien henkilöautojen määrässä. Myös Englannin punta on edullinen, mutta brexit vaikuttaa valuuttakursseihin, mikäli se joskus toteutuu. Käytettyjä koneita tuleekin paljon Isosta-Britanniasta, jossa koneiden liisaus vuodeksi tai kahdeksi on yleistä. Tällainen kone on hyvä valinta, koska yleensä sen huolto- ja käyttöhistoria tiedetään.

Tuonti EU:sta on helppoa, sillä koneen ostaminen toisesta maasta on sisämarkkinakauppaa. Käytännössä näin onkin, mutta maiden kauppatavoissa on eroa. Suomalaiset ovat tottuneet matkoillaan turistimaiden tinkimiskulttuuriin. Konekauppaa tehdään kuitenkin eri tavoin. Esimerkiksi Saksassa koneiden hinnat ovat käytännössä todellisia myyntihintoja.

Ulkomaista ostajaa ei myöskään tunneta, mikä pakottaa myyjän olemaan varovainen. Kone saa mukaansa vasta, kun rahat ovat myyjän tilillä, mikä on puolestaan ostajan kannalta riskialtista. Siksi koneita kannattaa ostaa mieluiten luotettavalta vaikuttavasta alan liikkeestä – samaa merkkiä uutena myyvä liike on usein paras vaihtoehto.

Oman toivemerkin suomalaiselta myyjältä kannattaa myös kysyä käytettyä konetta, sillä koneen ostaminen kotimaasta on helpoin ja turvallisin vaihtoehto. Suomalainen kauppias ottaa myös yleensä vanhan koneen vaihdossa, ja järjestää tarvittaessa rahoituksen lopulle kauppasummalle.

Mikäli olet ostamassa melko edullista konetta yksityishenkilöltä, niin käteismaksu helpottaa yleensä kaupankäyntiä. Riski pienenee, jos koneen saa heti omistusoikeuden siirtymisen jälkeen kyytiin. Mikäli ostaja on arvonlisäverovelvollinen Suomessa, silloin koneen voi ostaa ilman arvonlisäveroa. Mikäli koneen ostaa EU:sta, arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, mikä alentaa rahoituskustannuksia.

On hyvä pitää mielessä, että EU:n ulkopuolelta tuodusta koneesta joutuu aina maksamaan arvonlisäveron ja mahdollisesti myös tullimaksun.

Netin vaihtokonesivut helpottavat käytetyn koneen hankintaa ulkomailta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että netissä on runsaasti huijareita. Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida, jos koneen hinta on poikkeuksellisen edullinen. Koneiden hintojen vertailu on netissä helppoa, joten erittäin edullinen kone, jota myy yksityishenkilö tai muu sellainen, on erittäin suurella todennäköisyydellä huijausta.

Käytettyjen koneiden välittäjät ostavat ”oikeasti edulliset” koneet heti omaan myyntivarastoonsa. Myös netissä olevat kuvat kannattaa tarkistaa huolella. Ulkomaisen myyjän ilmoituksissa on ollut jopa suomalaisten vaihtokoneiden kuvia.

Koneviestin jutusta selviää myös, millaiseen huijaukseen toimittaja törmäsi netin vaihtokonemarkkinoilla.

Koneviesti: Kannattaako käytetty kone ostaa Suomesta vai tuoda se ulkomailta?