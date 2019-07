Koneviesti kokeili: Rehupakkeri on Suomessa vielä harvinaisuus – vedellä täytetty, useita tonneja painava laite ei joka traktorilla nouse

Rehupakkerin tehtävänä on tiivistää säilörehua. Koneviesti pääsi kokeilemaan Fliegl-rehupakkeria, joka on yksi Suomen markkinoiden ensimmäistä kaupallista rehupakkerimalleista.

Tuomas Anttila

Rehuauman jyrkimmissä kohdissa nostolaitteen liikevara voi loppua kesken. Hydraulinen työntövarsi olisikin ehdoton varuste pakkerin kanssa näitä tilanteita varten.

Saksalaisessa Fliegl-rehupakkerissa jyränä on yhtenäinen rumpu, jonka halkaisija on 60 cm ja kiekot ovat korkeudeltaan 15 cm. Yhteenlaskettu halkaisija on 90 cm, joka riittää takaamaan, että pakkeri kulkee vaivatta rehun päällä eikä työnnä rehua edellään.

Koska rehun tiivistämiseen tarvitaan runsaasti painoa, on Fliegl-pakkeri voitu rakentaa rautaa säästelemättä. Kolme metriä pitkä pakkeri painaa itsessään 1750 kg. Jos nostolaitteiden nostovoima antaa myöden, on sekä jyrärumpu että pakkerin etu- ja takapalkit mahdollista täyttää vedellä. Tällöin paino kasvaa yhteensä 1 000 kilolla. 2 750 kiloa painava pakkeri ei joka traktorilla nouse, ja etupainoille on ainakin neljäsylinterisellä traktorilla tarvetta.

Pakkeria vedellä täyttäessä täytyy kuitenkin muistaa huomioida veden lämpölaajeneminen, sillä kuutio vettä muodostaa lämmetessään ja jäähtyessään suuria voimia. Ongelma kuitenkin poistuu, kun jyrää ja palkkeja ei täytä piripintaan. Tällöin ilma toimii jousena, joka antaa periksi veden laajetessa. Myös talvisäilytystä varten pakkeri on syytä tyhjentää.

Pakkerin takanurkat näkyvät hyvin traktorin takaikkunasta ja etunurkat peileistä. Varsinkin leveimmällä kolmen metrin mallilla ajaminen on vaivatonta myös seinän vieressä, jos verrataan rehun polkemista pelkällä traktorilla. Jyrän kulmissa on rullat, jotka estävät seinän vaurioitumisen, mutta rikkovat silti siilon seinälle laitetun reunamuovin.

Traktorin renkaat ovat selvästi irti seinästä, joten pehmeässäkään paikassa ei traktori kovin helposti jää jumiin – toisin kuin esimerkiksi pyöräkuormaaja. Toki, jos saman traktorin etukuormaajassa tai -nostolaitteessa on yhtä leveä levityslaite, on reunassa polkeminen edelleen hankalaa. Tällöin ohjauspyörää kääntäessä traktorin etupää tekee suuremman sivuttaisliikkeen, jolloin levityslaite osuu helposti seinään.

Fliegl-rehupakkeri on työleveytensä ja käytettävyytensä puolesta todella kätevä ja tehokas apu säilörehun tiivistykseen. Sen tiivistyskyky jäi kuitenkin epävarmaksi.

Pintapainetta täytyisi saada kasvatettua joko painoa lisäämällä tai työleveyttä pienentämällä, sillä traktorin renkaanurat näkyivät tiivistetystä rehusta selvästi. Toisaalta seinän vieressä polkiessa tiivistysteho vaikutti riittävältä ja reunalla ajaminen oli helppoa.

Rehupakkeri ei siis tavallisessa polkemisessa erotu edukseen, ja todennäköisesti vastaavan suuruinen takapaino ajaa saman asian. Sen sijaan seinänvierien polkemiseen pakkeri on verraton laite. Jos siis siilolla työskentelee useita koneita samanaikaisesti ja yhden niistä voi pyhittää reunojen tiivistykseen, on rehupakkeri hyvä lisä repertuaariin.

Koneviesti teki kokeen, jossa tiivistettiin nurmirehua sekä rehupakkerilla että pyöräkuormaajalla. Lue Koneviestin nettisivuilta, kummalla laitteella säilötty nurmirehu säilyi paremmin!