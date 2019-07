Sähkö-Passatin toimintasäde kasvaa 56 kilometriin

Volkswagenin vuonna 1973 esiteltyä menestysmallia on myyty 30 miljoonaa kappaletta.

Jarmo Palokallio

Passatia on myyty 30 miljoonaa kappaletta.

Koeajovuorossa on lievän kasvojen kohotuksen läpikäynyt Passat. Erilaisia väri- ja moottorivaihtoehtoja on saksalaisen lentokenttähotellin parkkipaikka täynnä.

Yksi auto poikkeaa muista. Siihen on ympätty pieni merkki, joka kertoo, että kyseessä on 30-miljoonas tuotantolinjalta ulos rullannut Passat.

Menestystä mallilla on siis riittänyt.

Jatko ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Autoala on myllerryksessä. Dieseleitä hyljeksitään, suurelta osin pelkän mielikuvan perusteella, ja Passatin kokoluokan perinteiset perheautot ovat muutenkin ajautumassa ahdinkoon.

Niiden sijaan kuluttajat ostavat katumaastureita.

Passatin tarina alkoi vuonna 1973. Nyt meneillään on jo kahdeksas sukupolvi, jonka elinkaaren loppupuolen myyntiä virkistetään kevyesti uudistetulla versiolla.

Ulkoisesti auton linjat ovat pääosin ennallaan. Pientä viilausta on tehty valoihin ja puskuriin.

Kahdeksannen sukupolven Passatin ensiesittelyssä sisätilojen viivoittimella piirretyt vaakalinjat suorastaan hätkähdyttivät yksinkertaisella tyylikkyydellään. Nyt niihin on ehtinyt tottua.

Tällä kertaa sisustassa uutta on, että kello on tipautettu pois kojelaudan keskeltä. Kytkimet on siirretty pääosin vaihteenvalitsimen viereen.

Uutta on myös suomea puhuva navigaattori. Aivan putkeen opastukset eivät kuitenkaan mene.

Saksan moottoriteiden loivissa, monikaistaisissa ulosmenoissa kaistojen pitämiset, oikeat ja vasemmat pakkaavat menemään sekaisin. Siitä seuraa reitiltä putoamisia.

Suomessa vastaavan vaikeustason risteyksiä on harvassa, joten täällä navigaattorin opastuksella luultavasti pärjää paremmin.

Ja varmaan navigaattorin käännösvirhe saadaan sekin korjattua.

Passatin varustetasot ovat Style ja R-Line. Niitä täydentää GTE-hybridi ja nelivetoinen Alltrack.

GTE:n toimintasäde sähköllä on kasvanut 56 kilometriin. Lukema on uuden wltp-mittaustavan mukainen, joten siististi ajamalla sähköä saattaa riittää huomattavasti pitemmällekin.

Auto on suunniteltu siten, että lyhyet kaupunkireissut ja työmatkat voi jatkossa ajaa kokonaan sähköllä. Sen voi varmistaa siirtymällä täyssähkötilaan.

Sähkötoimisuutta on parannettu lisäämällä akkujen kapasiteettia 31 prosenttia. Se on nyt 13 kilowattituntia.

Ajotiloja valitsemalla auto voi säästää sähköä tai ladata sitä lisää matka-ajona aikana siten, että esimerkiksi matkan lopun kaupunkipyrähdyksen voi tehdä sähköllä.

Tyhjän akun lataus 230 voltin sähköviralla vie 7 tuntia. 360 voltilla latausaika lyhenee 4 tuntiin ja 30 minuuttiin.

Sähkömoottorin rinnalla on TSI-bensakone.

Hybridijärjestelmään kuuluu entisen viiden sijasta kolme ajotilaa. Ne yksinkertaistavat auton käyttöä ja akun uudelleen latausta ajon aikana.

Koeajossa vieressä istui silti varuilta Volkswagenin sähköinsinööri, jonka opastuksella autolla ajo sujui mahdollisimman energiatehokkaasti mäkisessä maastossa.

Lopputuloksena oli 0,6 litran kulutus 100 kilometrillä. Insinöörin mukaan paras tulos edellyttää, että kuski on tietoinen järjestelmien toiminnasta.

Suomessa maastot ovat pääosin tasaisia. Insinööritason tietämystä auton toiminnasta ei siten täällä toivottavasti tarvita.

Hauskana yksityiskohtana on, että äänettömän sähköauton turvallisuutta on parannettu keinotekoisella moottoriäänellä. Se kuuluu taajama-ajossa ohikulkijoille.

Halutessaan kuski voi kytkeä äänitehosteen myös pois päältä.

Mikäli energiansäästö ei ole kuskin ykkösprioriteetti, auton voi siirtää GTE-tilaan. Silloin bensiini- ja sähkömoottori työskentelevät yhdessä ja autosta saa täyden tehon irti.

GTE-tila virittää myös alustan kireämmäksi sekä tarkentaa ohjausta.

GTE:n myynti Suomessa alkaa syksyllä. Auton hinnat eivät ole vielä tiedossa.

Jarmo Palokallio

GTE Passat ladataan edestä.