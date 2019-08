Henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat jäämässä viime kesän tahdista

Markku Vuorikari

Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity noin 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kuvituskuva.

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 9 217 henkilöautoa, mikä on 3,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus tiedotteessaan.

Heinäkuun lukemat ovat silti verrattain korkeat, sillä heinäkuun rekisteröinnit ovat ylittäneet 9 000 auton rajan aiemmin tällä vuosikymmenellä vain viime vuonna.

Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity noin 69 500, joka on 12,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 908 uutta pakettiautoa. Määrä on noin 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 8 877, joka on vajaa 9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi–heinäkuussa.

Kesällä 2018 henkilöautojen ensirekisteröintejä vilkastutti viime syyskuussa voimaan astunut pakokaasupäästöjen mittaustavan muutos.

Uusi YK:n valmistelema henkilö- ja pakettiautojen tyyppihyväksynnässä sovellettava WLTP-päästömittaus on otettu EU:ssa käyttöön vaiheittain viime vuosien aikana. WLTP-mittausta edellytetään syyskuun 2019 alusta myös ensirekisteröitäviltä pakettiautoilta.

EU ottaa ensi kuussa ensimmäisenä maanosana käyttöön laboratoriossa tehtävää päästömittausta täydentävän liikenteessä ajaen tehtävän RDE-mittauksen (Real Driving Emissions). RDE-testissä mitataan ajon aikana syntyvien typen oksidien ja pienhiukkasten määrää.

RDE-mittausta edellytetään kaikilta ensirekisteröitäviltä henkilöautoilta syyskuun 2019 alusta alkaen.