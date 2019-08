Suomalaisten autojen suosikkiväreissä raju muutos: Yksi kasvoi reilusta viidestä prosentista lähes 30 prosenttiin, toinen syöksyi lähes neljäsosasta reiluun 10 prosenttiin

Jaana Kankaanpää

Punaisen värin suosio on laskenut lähes 25 prosentista vain vähän yli kymmeneen prosenttiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvotilastojen perusteella valkoinen väri on kasvattanut räjähdysmäisesti suosiotaan uusissa autoissa 2000-luvun aikana. Valkoisten autojen osuus ensirekisteröidyistä autoista on jo lähes 30 prosenttia, kun vielä vuonna 2000 vastaava luku oli vain reilu viisi prosenttia.

Sen sijaan punaisen värin suosio on vastaavasti laskenut lähes 25 prosentista vain vähän yli kymmeneen prosenttiin. Tämän vuoden alkupuolella ensirekisteröidyistä autoista vain 11,8 prosenttia oli punaisia.

Alkuvuoden suosituimmat värit ovat olleet samat kuin viitenä viimeisimpänä vuonna. Valkoisia ensirekisteröidyistä autoista oli 27,8 prosenttia, harmaita 20,6 prosenttia ja mustia 15,4 prosenttia.

Jos katseen kääntää maamme koko henkilöautokantaan, värisuosikit muuttuvat hieman. Eniten liikenteessä näkee tällä hetkellä nimittäin harmaita autoja, joita on autoista 21,5 prosenttia. Toisella sijalla koko henkilöautokannan suosikkiväreissä on punainen. Punaisia autoja on 15,3 prosenttia. Kolmospaikalla tuossa listauksessa on sininen 14,1 prosentilla. Viiden kärkeen mahtuvat myös musta 13,8 prosentilla sekä uusien autojen trendiväri valkoinen 12,4 prosentin osuudella.