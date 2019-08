Kysely: Enemmistö autonsa juuri myyneistä tai sitä parhaillaan myyvistä kuluttajista on kiinnostunut vaihtamaan sähkö- tai hybridiautoon viiden vuoden kuluessa

Jaana Kankaanpää

AutoVexin kautta autonsa myyneistä noin 40 prosenttia ostaa kyselyn perusteella käytetyn auton, 15 prosenttia uuden ja 13 prosenttia sanoo luopuvansa yksityisautoilusta kokonaan.

Autoliikkeitä kilpailuttavan AutoVex.fi-palvelun teettämän kyselyn mukaan enemmistö autonsa juuri myyneistä tai sitä parhaillaan myyvistä kuluttajista on kiinnostunut vaihtamaan autonsa sähkö- tai hybridiautoon seuraavan viiden vuoden kuluessa. 44 prosenttia vastaajista kertoi kuitenkin suosivansa jatkossakin perinteisiä polttomoottoreita.

“Kuluttajien kiinnostus sähkö- ja hybridiautoja kohtaan on selkeästi nousussa kehittyvän teknologian, houkuttelevan verotuksen sekä uusien automallien tulon myötä. Uskon että muutaman vuoden kuluessa, kun autovalikoima on huomattavasti nykyistä laajempi ja entistä useampi on saanut kokemuksen ratin takaa, reipas enemmistö tulee olemaan kiinnostunut käyttövoiman vaihdosta”, AutoVex.fi-palvelun toimitusjohtaja Sebastian Frick sanoo tiedotteessa.

