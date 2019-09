Video: Tällä puimurin erikoispöydällä voidaan saada talteen jopa 600 kiloa enemmän hernettä hehtaaria kohden

Jarno Mela

Matala leikkuupöytä seurailee maanpinnan muotoja. Kuvassa näkyy, kuinka se nousee, kun alle on laitettu puinen lava.

Herne lakoontuu helposti, jolloin suuri osa sadosta voi jäädä peltoon. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Matts Nysand kertoo, että lakoherneen puintitappiot voivat olla jopa satoja kiloja, mikäli leikkuupöydällä ei päästä riittävän lähelle maata.

Lukessa testataan erikoispöytää, jolla päästään 2–3 senttimetrin päähän maasta. Italialaisvalmisteinen pöytä korjaa Nysandin mukaan hyvin jopa aivan maata vasten olevan kasvuston.

"Ruotsissa vastaavanlaisella pöydällä on saavutettu herneenpuinnissa jopa 600 kiloa enemmän satoa hehtaarilta", Nysand kertoo. Pöytä sopii myös viljoille, joilla on saavutettu noin 160 kiloa enemmän satoa hehtaarilta.

Matalalla oleva pöytä on mukautuva, joten se seurailee maanpinnan muotoja. Luken pöytä on Suomessa ainoa laatuaan, ja se on vuokralla Ruotsista. Cressoni -merkkinen pöytä on vaihdettu Luken puimuriin tavanomaisen pöydän tilalle. "Tuskin tällaista kannattaisi edes ostaa tavallisen pöydän rinnalle", Nysand toteaa.

Erikoispöytää esiteltiin Luken erikoiskasvipäivässä Jokioisissa.