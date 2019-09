Kommentti: Kaasuautolla ajaa yli kolmanneksen halvemmalla kuin tavallisella bensiinikäyttöisellä

Lisäbonuksena on ympäristöystävällisyys: kaasuauton hiilidioksidipäästöt ovat selvästi bensiini- ja dieselautoa pienemmät.

Kimmo Haimi

Kaasuautoa on pitää tankata usein, jos aikoo selviytyä ilman bensiiniä.

Perheemme on ajanut kaasuautolla kuukauden päivät.

Kaasua on kulunut vähän alle neljä kiloa sadalla. Kaasu on maksanut 1,37–1,5 euroa kilolta, eli sadan kilometrin polttoainekustannus on jäänyt alle kuuteen euroon.

Jos tavallinen bensiiniauto kuluttaa 6,5 litraa sadalla ja bensiinin litrahinta on 1,55 euroa, polttoainekustannus on kymmenen euron luokkaa.

Kaasuautolla on siis päässyt selvästi yli kolmanneksen halvemmalla.

Lisäbonuksena on tullut ympäristöystävällisyys. Kaasuauton hiilidioksidipäästöt ovat selvästi bensiini- ja dieselautoa pienemmät.

Kaasuauton hankinta vei aikaa ja toi pari yllätystä.

Ensin mietimme hybridi-sähköautoa­ ja täyssähköautoa. Hybridin suuri bensankulutus, täyssähköauton kalleus ja akkumetallien louhintaan liittyvät ympäristöongelmat kuitenkin mietityttivät.

Päädyimme kaasuautoon.

Alkoi pohdinta, minkälainen keskikokoinen farmari meille sopisi. Uusi vai vähän käytetty? Koukku oli pakko saada, ilman sitä emme tulisi toimeen.

Haaveilimme uudesta autosta. Valitsemaamme mallia ei kuitenkaan tuotu Suomeen, koska ”auton päästötietoja vasta päivitetään”.

Vähän käytettyjä kaasuautoja oli kotimaassa myynnissä todella vähän. Piti ruveta etsimään sellaista ulkomailta.

Seuraavaksi pullonkaulaksi paljastui koukku. Ulkomailla ja varsinkaan Saksassa autoissa ei niitä juuri käytetä.

Vain harvaan kaasuautoon pystyy asentamaan koukun ja vielä harvempaan jälkikäteen.

Lopulta sopiva auto, farmari-Audi, tärkeine lisävarusteineen löytyi netistä. Käytettyjä autoja välittävä yritys sai tehtävän tuoda auto Saksasta.

Auto on nyt ollut meillä vajaan kuukauden. Tankkaamisessa on ollut omat kommervenkkinsä.

Kaasu riittää enintään 400 kilometrille, ja kun tarkoitus on pärjätä ilman bensiiniä, tankkaamaan pitää poiketa aika usein.

Joillakin asemilla kaasun paine on sen verran alhainen, ettei tankki tule aivan täyteen, mikä edelleen lyhentää ajo­matkaa.

Tankkauspisteitä asuinseudullamme Keski-Uudellamaalla on riittävästi, joten pelkällä kaasulla pärjää hyvin.