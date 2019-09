Land Rover päivitti ikoninsa 2000-luvulle – lisävarusteena jopa kattoteltta

Auton runkorakenne on jäykin, jonka Land Rover on koskaan tuottanut: kolme kertaa perinteistä erillisrunkorakennetta jäykempi.

Land Rover

Uuden Defenderin lisävarustelistalta kattoteltan lisäksi täyspitkä kangaskatto.

Land Rover lataa Defenderiin täyslaidallisen ylisanoja. Jutun vitsi on siinä, että ne eivät välttämättä edes ole ylisanoja.

Defender on yksi automaailman ikoneista. Se on nyt päivitetty uudestaan 2000-luvulle. Autoa luonnehditaan niin fiksuksi, kykeneväksi ja turvalliseksi, että se sopii seikkailijoiden lisäksi perheautoksi.

Auton ostajien oletetaan tietävän yhdyskunnan arvot, mutta uskovan samalla muutokseen.



Defenderin sivuprofiili on tuttu, mutta silti uusi. Se näyttää kovalta ja on sitä myös oikeasti. Siksi se on tuttu uutiskuvista, jotka on otettu ääriolosuhteissa.

Defenderin 110-malli ottaa paikkansa täysiveristen nelivetoisten maastureiden sarjassa. Sitä seuraa lyhemmällä akselivälillä varustettu 90-malli. Ensi vuonna mallisto laajenee pakettiautomalleilla.

Edessä on valinnaisesti tilaa jopa kolmelle istuimelle. Tämä johtaa siihen, että Defender 110 tarjoaa viiden, kuuden tai seitsemän istuimen vaihtoehdot.

Tavaratilaa toisen penkkirivin takana on 1075 litraa.

Lisävarusteena autoon on saatavilla täyspitkä kangaskatto. Se tarjoaa avoauton tunnelmaa safarikäyttöön.



Auton runkorakenne on jäykin, jonka Land Rover on koskaan tuottanut. Se on kolme kertaa jäykempi kuin perinteiset erillisrunkorakenteet.

Se tarjoaa perustan erillisjousitukselle ilma- tai kierrejousituksella sekä tukee uusimpia sähköistettyjä voimansiirtoja.

Jatkuva neliveto ja automaattivaihteisto sähköisesti kytkettävällä alennusvaihteistolla ja elektronisesti ohjattu keskitasauspyörästön lukko ja optiona saatava aktiivinen takatasauspyörästön lukko varmistavat, että eteneminen jatkuu niin hiekassa kuin lumessakin.

Auton maavara 29 ja kahluusyvyys 90 senttimetriä.

Konepellin alle on tarjolla nelisylinterinen P300 ja kuusisylinterinen P400 bensamoottori. Dieselit ovat D200 ja D240.

Lisävarustelistalta löytyy muun muassa kaukosäätimellä toimiva sähkövinssi ja kattoteltta.

Defender 90:n ennakkohinnat alkavat 76 950 eurosta ja 110:n 87 767 eurosta.