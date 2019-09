Nyt on aika tarkastaa perävaunujen ja työkoneiden takavalojen kunto – Koneviesti: Ongelmia aiheuttavat perävalot voi korvata langattomilla vaihtoehdoilla

Satunnaisesti käytettävien perävaunujen ja työkoneiden valolaitteiden kanssa on usein ongelmia, sillä sähköliitäntöjen hapettumisen ja johdotusten vaurioiden vuoksi valot toimivat huonosti – tai eivät lainkaan.

Tommi Hakala

Langattomilla lisävaloilla on helppo poistaa monien vanhempien työkoneiden valaistuksen puutteet, sillä valot saa magneetin ansiosta kiinnitettyä sopivaan paikkaan.

Kun päivät pimenevät ja lisävalaistukselle olisi tarvetta, satunnaisesti käytettävien peräkärryjen ja työlaitteiden valot saattavat reistailla. Sähkövikojen korjaus keskellä kiireistä syksyä kiristää aikatauluja ja tuottaa turhaa stressiä koneiden kuljettajille. Usein valolaitteiden viat juontavatkin juurensa vähäiseen käyttöön tai hankaliin käyttöolosuhteisiin.

Etenkin traktorin ja perävaunun välinen kaapeli on altis iskuille. Myös perävaunun rungon alla kulkevat kaapelit vaurioituvat helposti oksien iskuista – varsinkin metsäperävaunuissa. Lisäksi metsäperävaunuissa kaapelin pitkää kulkea nivelaisan läpi, mikä entisestään lisää vaurioitumisen riskiä.

Ratkaisuksi takavalo-ongelmaan on nykyään tarjolla langattomia takavaloja, joille on yllättävän paljon tarvetta. Niillä on helppo korvata esimerkiksi harvoin käytettävän traktorin tai henkilöauton perävaunun käyttökelvottomiksi hapettuneet alkuperäisvalot.

Monissa vanhemmissa traktorityökoneissa ei ole uutenakaan ollut valoja, jonka lisäksi veteen ajettavien venetrailereiden kohdalla irrotettavat valaisimet tarjoavat kastumattoman ratkaisun. Langattomilla takavaloilla voi korvata myös metsäkoneiden takavalosarjat.

Koneviesti testasi Lantmännen Agron myymää valaisinsarjaa (hinta 119 euroa). Valaisimien lisäksi sarjaan kuuluu 7-napaiseen perävaunupistorasiaan sopiva lähetin, sen antenni ja vara-antenni. Latauslaite ja valosarja liitetään toisiinsa USB-liittimellä. Latauksen voi siten suorittaa sen mukana seuraavan verkkovirtamuuntajan lisäksi myös traktorin tai auton tupakkasytyttimeen asennettavan USB-muuntimen avulla – tai vaikka kännykän varavirtalähteen avulla.

Kokeilussa olleen langattoman takavalosarjan akut (3,77 V/2 000mA) mahtuvat valaisimien sisään, jolloin ulkopuolista johdotusta ei tarvita. Valaisimet vastaavat kooltaan kuorma-autokäyttöön suunniteltuja valaisimia.

Magneettijalusta on kiinnitetty valaisimeen pienen korokekappaleen avulla, mikä tekee valaisimen kiinnittämisestä helppoa. Valaisimesta saa tukevan otteen, jonka lisäksi korotuksen ansiosta virtakytkimeen pääsee helposti käsiksi eikä valaisinta tarvitse irrottaa virran kytkemisen ajaksi. Valaisimissa on takavalojen lisäksi jarruvalot ja vilkut.

Valaisimissa on valotehoa yllättävän reilusti. Rekisterikilven valot toimivat lähes peruutusvalojen korvikkeena ja vilkkujen toiminnan näkee traktorin ohjaamoon asti. Koska led-valaisimet eivät lämpene, talviolosuhteissa on syytä ajoittain tarkistaa valaisimien näkyvyys.

Valaisimen tasainen pääty on varustettu myös rekisterikilven valoilla, joten valaisimet sopivat käytettäväksi myös henkilöauton perävaunuissa. Valaisimissa on akun varaustilan näyttö, joka kertoo latauksen tarpeesta, ja siitä, kun akku on täynnä.

Langattomien takavalojen asennus ja käyttöönotto on helppoa. Lue tarkemmat ohjeet Koneviestin nettisivuilta.