Arvaatko missä maakunnassa on eniten henkilöautoja asukaslukuun nähden? Se ei todellakaan ole Uusimaa

Petteri Kivimäki

Ei ole kovin suuri yllätys, että vähiten autoja asukasmäärään verrattuna on suurimmissa kaupungeissa eli Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa ja Oulussa.

Autojen lukumäärä asukasta kohti vaihtelee suuresti riippuen siitä, minkä maakunnan tilastoja katsotaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Tilastokeskuksen tietojen mukaan maakunnista eniten henkilöautoja asukaslukuun nähden on Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla oli viime vuoden lopussa tuhatta asukasta kohden 583 autoa. Myös kymmenen vuotta sitten eniten autoja oli asukaslukuun nähden Etelä-Pohjanmaalla.

Vähiten autoja tuhatta asukasta kohden on Uudellamaalla. Siellä tuo suhdeluku on 425. Kymmenessä vuodessa Uudenmaan henkilöautotiheys on kasvanut Traficomin ja Tilastokeskuksen mukaan vain prosentin verran. Sen sijaan eniten autotiheys on kasvanut Lapin, Kainuun ja Etelä-Savon sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, joissa automäärän kasvu suhteutettuna väestöön on ollut 12 prosenttia.

Kun tilastoja tarkastellaan kunnittain, huomataan, että eniten henkilöautoja kunnan asukasmäärään nähden on Pohjanmaalla Isossakyrössä. Siellä autoja on tuhatta asukasta kohden 718 kappaletta. Isonkyrön jälkeen seuraavaksi autovaltaisin kunta on Satakunnassa sijaitseva Säkylä. Sen jälkeen seuraavat sijat menevät Varsinais-Suomeen Pyhärannan kuntaan, Kymenlaaksoon Miehikkälään sekä Varsinais-Suomessa sijaitsevalle Vehmaalle.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien suosio maakuntien henkilöautokannassa vaihtelee alueittain. Eniten vaihtoehtoisilla autoilla ajetaan Uudellamaalla, jossa vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus on 1,7 prosenttia. Sen sijaan vähiten vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevia henkilöautoja on Kainuun maakunnassa. Kainuussa muiden kuin bensiini- ja dieselautojen osuus kaikista henkilöautoista on 0,2 prosenttia.