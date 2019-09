Koneviesti: Hannu Koski ei löytänyt taimien kuljetukseen sopivaa ajoneuvoa, joten hän päätti tehdä sellaisen itse

Mikael Sammatti

Jokapyörävetoisen koneen parhaita ominaisuuksia ovat hyvä maastokyky ja mahdollisuus viedä suuri määrä taimia kerralla kohteeseen. Kyytiin mahtuu 72 taimilaatikkoa.

Oulaisissa asuva, autopeltiseppänä uransa tehnyt Hannu Koski tarjoaa eläkepäiviensä ratoksi taimienkuljetuspalvelua omatekoisella kuormatraktorillaan. Koneen kuormatilaan mahtuu 72 taimilaatikkoa, jolloin palstalle saa parhaimmillaan jopa 10 hehtaarin taimet kerta-ajolla. Vuodessa maastoon siirtyy kuormatraktorin kyydissä noin 1,5 miljoonaa tainta.

Kosken pääasiakkaina ovat metsänhoitoyhdistykset ja metsäalan yritykset. Kuljetussesonki on kiivaimmillaan keväisin ja syksyisen, jolloin pääosa istutuksia tehdään.

Koskella on luontainen taipumus keksintöjen tekemiseen ja taidot haastavimpienkin rakennusprojektien toteuttamiseen. Yhdeksän vuotta käytössä ollut taimienkuljetuskone onkin Kosken kokonaan itse tekemä, ja kokemusta laitteen käytöstä löytyy runsaasti. Runko, telit ja ohjaamo ovat kaikki itsetehtyjä. Nelisylinterinen bensiinimoottori on 2002-vuosimallin Toyota Yaris -henkilöautosta. Polttoaineen ruiskutus pitää huolen pienestä kulutuksesta ja varmasta käynnistettävyydestä.

Myös noin 70 hevosvoiman teho riittää mainiosti kevyeen kuormatraktoriin. Koneen kulutus on maltillista bensiinikäyttöisyydestä huolimatta – vain noin 1,5 litraa tunnissa. Yaris on luovuttanut kuormatraktoriin myös viisivaihteisen vaihteiston, jonka jatkona on Peuralan konepajan tekemä alennusvaihteisto ja jakolaatikko. Jakolaatikolta lähtevät kardaanit akseleille, jotka ovat lainattu Volvo 240 -henkilöautosta. Tasauspyörästöt ovat avoimia, sillä lukoille ei ole ollut tarvetta.

Koneen mielenkiintoisimpiin ratkaisuihin kuuluu kuitenkin telien avoketjuveto. Volvon vetoakseleiden päihin on kiinnitetty ketjupyörät, joilta voima siirtyy tuuman avoketjuilla telien kummallekin pyörälle. Pyörien navat on kiinnitetty epäkeskoliitoksella telipalkkiin, mikä mahdollistaa ketjujen kiristämisen epäkeskeisyyttä säätämällä. Avoketjut ovat osoittautuneet toimivaksi ja riittävän luotettavaksi voimasiirtoratkaisuksi. Ajossa on aina mukana muutama ketjunjatko, jotka on helppo vaihtaa vartissa, jos ketju katkeaa.

Myös koneen ohjaamo on tehty soveltaen. Mitä yksityiskohtia koneen ohjaamosta löytyy?

Lue koko juttu 8x8-metsätraktorista Koneviestin nettisivuilta. Sieltä löydät myös kuvia koneesta.