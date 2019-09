Ethän lankea huijarin ansaan? Poliisi neuvoo, kuinka voi välttyä ikävältä yllätykseltä

Suomalaisen ihmisen luottamus toisiin ihmisiin on rikoskonstaapelin arvion mukaan yleisesti melko korkealla tasolla.

MT kertoi aiemmin tapauksesta, jossa Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistulla traktori-ilmoituksella on huijattu kahdelta henkilöltä huomattava summa rahaa. Poliisi tutkii tapausta kahtena törkeänä petoksena.

Kysyimme poliisilta, miten tavallinen tallaaja voi välttyä huijaukselta.

Kankaanpään poliisin vanhempi rikoskonstaapeli Juha Partanen huomauttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei ainakaan suurempia summia kannata siirtää myyjän tilille näkemättä häntä ja myytävää tuotetta.

"En ikinä tekisi sellaista kauppaa", hän painottaa.

Poliisin mukaan petostapauksissa toistuu usein sama kaava.

"Petosmies on tyypillisesti semmoinen hyvin lipevä, osaa puhua ja olla hyvin vakuuttava siinä myyntiprosessissa, kunnes rahat ovat hänen tilillään", Partanen varoittaa.

Kun rahat ovat petosmiehen tilillä, hän tyypillisesti katoaa jälkiä jättämättä.



Jos ei siis oikeasti tunne ja tiedä, kuka myyjä on, ei kauppaa kannata tehdä ennen kuin on varmistunut hänen henkilöllisyydestään ja tarkistanut tuotteen kunnon. Olennaista on myös varmistaa se, että myyjä todella myy omistamaansa tavaraa.

"On toki eri asia, jos tehdään kauppaa jonkun tunnetun myyjäliikkeen kautta. Se on turvallisempaa", Partanen sanoo.

Rikoskonstaapeli arvioi, että suomalaisen ihmisen luottamus toisiin ihmisiin on yleisesti melko korkealla tasolla. Sokeaan luottamukseen ei kuitenkaan ole syytä.

Tyypillisesti huijarit ovat poliisin mukaan olleet asialla jo useamman kerran aiemminkin.

"Joillakin se on jopa elämäntapa", hän lisää.

Usein huijarin toiminta jatkuu vanhemman konstaapelin mukaan entisellään siitäkin huolimatta, että huijari jää kiinni.

"Jotkut jatkavat heti, kun pääsevät vankilasta vapaaksi. Se on niin verissä", Partanen sanoo.

Huijauksiin houkuttaa poliisin arvion mukaan se, että rahaa voi niiden avulla saada suhteellisen suuria summia melko helposti.

"Jos muutamalla puhelinkeskustelulla tilille tulee useita tuhansia euroja rahaa, se voi houkuttaa", hän sanoo.



