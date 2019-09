Tanner tärisee ja pakokaasua tupruaa: Petri Wallius asensi Mersuunsa kaksi moottoria

Johannes Tervo

”Nostan hattua autonrakentajille, jotka kiertävät esittelemässä autojaan. Olin päivän Mersun kanssa eräässä autotapahtumassa ja suu oli kuiva puhumisesta”, kertoo Wallius.

Tanner tärisee ja näkymä on kuin Mel Gibsonin Mad Max -elokuvasta, kun ilmajokelainen Petri Wallius käynnistää mattamustan Mersunsa.

Vanhan C-korimallin ”tenavatähden” tekee erikoiseksi se, että sen molemmista päistä löytyy Ford Mondeon 2,5 litrainen V6 -moottori.

Äänenvaimenninta ei ole. Pakokaasua tupruaa katolla olevasta tuplapiipusta. Tämän takia autoa on luultu saunaksi.

Walliuksen mukaan kahden moottorin ansiosta auton painojakauma on tasainen, mutta se on vakioautoa jäykempi ohjattava.

Mersussa on normaalit hallintalaitteet, mutta kaksi virtalukkoa. Vaihteisto on toteutettu siten, että kahden moottorin vaijerit on yhdistetty ja kytketty takamoottoriin.

Tuplamoottori-Mersulla saa ajaa vain suljetulla alueella. Leimattua sitä ei saa, koska alkuperäistä ajoneuvoa on jäljellä liian vähän.

Walliuksen tiedossa ei ole, että Suomesta löytyisi vastaavaa tuplamoottoriautoa.

Mersu on Walliuksen toinen tuplamoottoriprojekti. Viisitoistavuotiaana hän asensi Datsun 100A:han kaksi 1200-kuutioista Cherryn moottoria. Kyseinen auto on jo romutettu.

Walliuksen blogin seuraajat ovat saaneet hämmästellä myös polttopuiden kuljetukseen käytettävää halko-Saabia sekä turbo-Corsaa, jonka moottoriin on kytketty Fiat Ducaton ahdin.

Uusin projekti on Drifting Transit, jonka korin Wallius pelasti metsästä. Vanhaan pakettiautoon on laitettu kitkalukkoperä sekä alkuperäistä uudempi 2,5 litrainen Transitin moottori.

Ensi kesänä drifting-radoilla saatetaan nähdä menopeli, johon omistaja lupaa jättää ”metsän jäljet”.

Walliuksen blogista löytyvät autorakentajan tuoreet kuulumiset.