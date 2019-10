Estääkö nimi Ssangyongin menestyksen?

Jarmo Palokallio

Ssangyong Korando on pistetty kokonaan uusiksi. Auton valtteina ovat hinta ja laatu.

Korean vanhin autonvalmistaja SSangyong halajaa nykyistä suurempaa osaa katumaasturikaupasta. Aseena ovat laatu ja etenkin hinta.

Ssangyong on korealainen laatumerkki. Tehdas on ylpeä brändistään ja nimestään. Suomalaisia ostajia yhdistelmä ei toistaiseksi ole tavoittanut.

Maahantuoja myöntää, että Ssanggyon-nimeen liittyy markkinoinnillisia ongelmia. Jos mahdollisen ostajan saa autoa koeajamaan, tilanne muuttuu nopeasti toiseksi.

Uusi Ssangyong Korando istuu kieltämättä hyvin käteen. Auton ulkonäössä on jotain tuttuja pirteitä, ehkä lainaa muilta merkeiltä, mutta toisaalta niin on muissakin. Siksi se ei pistä silmään katumaastureiden rivistöstä.

Sisällä laatuvaikutelma on kohdallaan. Auto tuntuu myös lyhyellä koeajolenkillä mukavalta ja konstailemattomalta.

Maahantuojan mukaan Korando on pistetty täysin uusiksi. Auto on pidentynyt ja leventynyt, mutta samalla se on madaltunut peräti 5,5 senttimetrillä.

Tilaakin on tarpeeksi. Matkustamo on avara ja tavaratila vetää 551 litraa.

Korandon karvalakkimalli on varustettu 1,5-litraisella bensiinimoottorilla, manuaalivaihteistolla ja etuvedolla. Sen lähtöhinta on painettu 21 990 euroon.

Rahalle saa sen verran paljon vastinetta, että samassa sarjassa painivat kilpailijat joutuvat koville. Auto on samassa hintaluokassa kuin Dacian neliveto-Duster. Nissan Qashqain lähtöhintaan eroa on pari tuhatta euroa.

Varsinaiseksi myyntimallit löytynevät dieselmoottoreiden puolelta. Uudella 1,6-litraisella dieselmoottorilla ja nelivedolla varustettu Korando Quartz-malli maksaa 31 990 euroa.

Dieselin vetokyky on kelvollinen eli 2 000 kiloa.