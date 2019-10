Katumaasturin ja tavallisen henkilöauton renkaat voivat erota toisistaan suurestikin – nämä kaksi eroa niissä yleensä on

Suvi Jylhänlehto

Laadukas rengas on kestävä, ja se tekee ajamisesta miellyttävää ja turvallista. Katumaastureissa tarvitaan renkaita, joissa on vahva rakenne sekä kestävät sivupinnat. Ääritilanteessa ison auton renkaiden on reagoitava ohjausliikkeisiin juuri oikein, joten myös rengaspaineiden on oltava kohdallaan.

Korkeissa ja painavissa katumaastureissa tarvitaan niin kesällä kuin talvellakin kunnon renkaat. Nokian Renkailta kerrotaan, että tavallisesti katumaasturi- eli SUV-renkaissa käytetään erilaista kumiseosta ja vahvempia materiaaleja kuin henkilöauton renkaissa.

"Katumaastureiden koko ja renkaiden korkea sivuprofiili tuovat renkaiden suunnitteluun haasteita. On tärkeää, että auton ohjaustuntuma ja renkaiden käytös ääritilanteissa ovat mahdollisimman hyvät", Nokian Renkaiden tuotekehityspäällikkö Jarno Röytiö sanoo tiedotteessa.

Nokian Renkailta korostetaan, että laadukkaat renkaat erottuvat edukseen kaikenlaisissa ajotilanteissa. Hyvissä olosuhteissa eli kuivalla, suoralla ja asvaltoidulla tiellä premium-renkaat ovat hiljaiset. Märällä tai jäisellä tiellä laadukkaiden ja huonompien renkaiden eron huomaa myös ajotuntumassa. Ääritilanteissa, kuten äkkijarrutuksessa tai hätäväistössä, ero on jo valtava.

"Rengaskehittäjille ja -testaajille ääritilanteet ovat tuttuja, joten he huomaavat helposti eri renkaiden mielettömän suuret erot. Tavallinen autoilija ei kuitenkaan välttämättä ajattele asiaa. Hän saattaa kohdata ääritilanteen vain yhden kerran, mutta se on hetki, jolloin laadukkaalla renkaalla on eniten merkitystä", Röytiö huomauttaa.

Autoilija voi vaikuttaa ajamisen turvallisuuteen tarkistamalla renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti. Auton ohjekirjasta kannattaa katsoa autonvalmistajan ilmoittamat suosituspaineet. Nokian Renkaista huomautetaan, että jos autoilija on tottunut ajamaan henkilöautolla, hän saattaa katumaasturissa jättää rengaspaineet liian matalaksi.

"Katumaastureissa tarvitaan hieman korkeampia rengaspaineita kuin henkilöautoissa, ja se ero on oleellinen. Jos painavalla autolla joudutaan tekemään väistöliike, on tärkeää, että rengas reagoi oikea-aikaisesti. Ajovakauden vuoksi Nokian Renkaat suosittelee aina lisäämään talvirenkaisiin 0,2 baaria enemmän painetta kuin autonvalmistaja suosittelee.", Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri sanoo tiedotteessa.