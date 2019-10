Kaupunkien keskustoihin sopiva Ford kulkee sähköllä 50 kilometriä

Jarmo Palokallio

Transit Customin ladattava versio sopii etenkin kaupunkien jakeluliikenteeseen.

Ford Transit Custom PHEV-hybridimallin sydämenä on pieni 1,0 litran EcoBoost moottori. Se syöttää virtaa sähkömoottorille.

Täyteen ladattu auto kulkee noin 50 kilometriä pelkällä sähköllä. Mikä tekee siitä varsin kätevän pelin päästön vähentämistä ajavien kaupunkien jakeluliikenteeseen.

Monet Euroopan suurkaupungit ovat jo rajoittaneet esimerkiksi vanhojen dieseleiden käyttöä keskusta-alueilla.

Polttomoottorin tuella Transit PHEV:n kantama kasvaa 500 kilometriin, mikä lisää melkoisesti auton käyttökelpoisuutta.

Hybridit jaetaan karkeasti kahteen luokkaan. Kevythybridit hyödyntävät jarrutusenergiaa, mutta niiden pääasiallinen käyttövoima tulee perinteisistä polttoaineista.

Ladattavat hybridit selviävät lyhyistä matkoista pelkällä sähköllä. Yleensä sähkövirtaa riittää 50 kilometrin matkalle, joskus jopa 100 kilometriin asti.

Transit PHEV on niin kutsuttu sarjahybridi, jossa autoa liikuttaa sähkömoottori, joka ottaa sähköä ladattavista akuista. Ajon aikana sähköä tuottaa polttomoottori.

Muiden hybridien tavoin se ottaa talteen myös jarrutusenergian.

Transit Custom PHEV on niin kutsuttu tonniluokan pakettiauto. Sen konepellin alta löytyy Ford Fiestasta tuttu 1,0-litrainen EcoBoost-bensiinimoottori.

Voimalinjaan kuuluu 92,9 kilowatin sähkömoottori, josta voima välittyy etupyörille.

Auton 13,6 kilowattitunnin litiumioniakku on sijoitettu pohjarakenteisiin siten, että se ei vie tilaa lastilta tai matkustajilta.

Ford on testannut ladattavaa hybridiään Lontoon jakeluliikenteessä. Siellä testikilometrejä on kertynyt 240 000. Ajoista 75 prosenttia on hoitunut sähköllä ilman polttomoottorin apua.

Auton virallinen kulutus jää 3,1 litraan 100 kilometrillä. Ruotsissa muutaman sadan kilon kuormalla tehdyssä koeajossa bensaa paloi yli 6 litraa 92 kilometrin lenkillä.

Tonniluokan Transit Custom PHEV kantavuus on 1130 kiloa. Peräkoukkua autoon ei saa.

Autosta löytyy neljä erilaista ajotilaa. EV Charge -asetuksella polttomoottori lataa ajoakkua. Lataus nousee jo 15 minuutin ajamisella 25 prosenttiin.

Akun latausaika kotipistorasiasta on 4,3 tuntia ja Type 2 -latauksella 2,7 tuntia.

Halutessa autoa voi ajaa pelkällä sähköllä tai sitten sähkön voi säästää myöhempää käyttöä varten.

Vaihdekepistä löytyy oma asento, joka tehostaa jarrutusenergian talteenottoa. Sitä käyttäessä auto ei juuri rullaa vapaana.

Ajossa hybridikuskilta vaaditaan rauhallista elämänkatsomusta. Auto ei kiihdy ohituksiin ja sen huippunopeus pysyttelee moottoritielläkin nopeusrajoitusten rajoissa.

Auton varustelistalta löytyy 12 voltin Epower-paketti, jolla autosta saa virtaa sähkötyökaluille enimmillään 6 kW:n teholla.

Kantavuutta autolla on 1130 kiloa. Peräkoukkua siihen ei saa.

Auton valmistus aloitetaan vuoden lopulla, Suomeen uutuus saapuu keväällä.

Ladattavan Transitin Suomi-hinnat saadaan marraskuussa. Maahantuojan karkean arvion mukaan pakettiautoversion hinta on noin 50 000 euroa.

Bensamoottori lataa akkuja, jotka on piilotettu tavaratilan alle.