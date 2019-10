Volkswagen pistää Golfin uusiksi, henkilöautoista sitä enemmän on myyty vain Toyota Corollaa

Volkswagen

Saksan Wolfsburgissa esiteltävä Golfin kahdeksas sukupolvi on säilyttänyt tunnistettavat piirteensä.

Volkswagen esittelee tänään torstaina täysin uusiksi pistetyn Golfin. Vuonna 1974 Kuplavolkkarin korvannut Golf on maailman myydyimpiin kuuluva automalli.

Golfin menestys on ollut hurjaa alusta lähtien. Sitä on myyty maailmalla jo 35 miljoonaa kappaletta. Henkilölautoista sen edellä keikkuu vain Toyota Corolla.

Jos avolavat lasketaan mukaan, silloin myös Fordin F-sarja kiilaa Golfin edelle.

Tuota taustaa vasten on ymmärrettävää, että Golfin uudistukset ovat vuosien varrella pysyneet maltillisia. Auton tunnuspiirteitä ei ole haluttu hävittää, joten uudet sukupolvet ovat muistuttaneet edeltäjiään.

Auton ostajille se on taannut hyvän jälleenmyyntiarvon.

Volkswagen esittelee Golfin kahdeksannen sukupolven kotikentällään Saksan Wolfsburgissa. Kaupunki perustettiin vuonna 1938 tuottamaan kansanautoja.

Sota sotki suunnitelmat. Sodan jälkeen tehdas jäi brittien valvontavyöhykkeelle.

Kuplan tuotanto saatiin nopeasti käyntiin ja se jatkui vuosikymmeniä. Vasta 1970-luvulle tultaessa Kupla jäi lopullisesti nuorempien kilpailijoiden jalkoihin.

Golf korvasi sen vuonna 1974 ja nousi yhtiön tärkeimmäksi myyntimalliksi.

Teknisesti autoilla ei ollut mitään yhteyttä. Kupla oli takavetoinen ja sen ilmajäähdytteinen moottori oli takana.

Golf taas oli moderni etuveto, jonka konepellin alta löytyi nestejäähdytteinen rivimoottori. Yksi merkkipaalu automallille oli vuosi 1976. Silloin myyntiin laskettiin Golf GTI.

Sen jälkeen myös kilpailijat heräsivät kehittämään pienten perheautojen luokkaan omia tehoversioitaan.

Vuonna 1991 esitelty kolmas sukupolvi laajensi valikoiman farmariversioon eli Variantiin.

Uusi Golf on entistä virtaviivaisempi, mutta silti tunnistettava. Suurin hyppäys on teknisellä puolella. Auto on selvästi aiempaa digitaalisempi.

Valmistajan mukaan uudet innovaatiot, kuten kuljettajaa avustavat järjestelmät lisäävät ajomukavuutta.

Paketin sisältä löytyvät myös uudet taloudelliset moottorit.

Uuden Golfin lanseeraus tapahtuu Suomessa ensi vuoden puolella.