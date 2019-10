Koneet & autot

Hullusta matkaideasta tuli totta – Koneviesti: Viisi hurjapäätä suuntasi mönkijöillä Romaniaan Koneet & autot Samuel Pöyhönen Viisi seikkailunhaluista Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijaa suuntasi opintomatkalle Romaniaan tämän vuoden keväällä.

On the road again – tien päällä taas. Letkassa ajaminen onnistui täydellisesti kypäräpuhelinten ansiosta.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian opintomatkoihin kuuluu perinteinen sääntö, jonka mukaan määränpäähän ei saa lentää, vaan matka on hoidettava muulla tavoin. Tästä inspiroituneena jyväskyläläinen Keljon Konehuolto ehdotti opiskelijaporukalle matkan taittamista mönkijöillä. Neljän kuukauden kiireellisen valmistautumisen jälkeen porukka oli valmiina mönkijämatkalle kohti Romaniaa. Kulkuneuvoksi matkalle valikoitui kolme vuoden 2019 Polaris Sportman 570 -mönkijää sekä yksi Polaris Ranger 570, jonka kyydissä matkusti kaksi henkilöä. Rangerin apukuski toimi retken kuvaajana sekä kartanlukijana. Opiskelijaporukan matkareitti kulki Euroopan halki. Matkalaiset ajoivat ensin Baltian halki Puolaan, sitten Slovakiasta Unkariin, josta matka jatkui Romaniaan. Matkaa taitettiin muun muassa luonnossa hiekkateitä pitkin, serpentiiniteitä vuoristossa sekä maalaismaisemissa Puolen rypsipeltojen keskellä. Paluureitti kulki Ukrainan perunapeltojen kautta. Mönkijämatkalaiset eivät tehneet ennakkoon tarkkaa reittisuunnitelmaa. Matkaa taitettiin päivä kerrallaan eli sen mukaan, mitä päivän ajo toi eteen. Navigointiin käytettiin moottoripyörämatkailuun tarkoitettua Calimoto-sovellusta. Päivässä matkaa kertyi keskimäärin noin 300 kilometriä tiestön kunnosta riippuen. Tämä tarkoitti mönkijöillä noin viiden tunnin yhtämittaista ajoa noin 60 kilometrin tuntinopeudella. Alun perin oli varauduttu yöpymään leirintäaluilla, mutta matkan aikana matkalaiset huomasivat, että majatalot olivat samoissa hinnoissa leirintäaluemaksujen kanssa. Näin ollen päivän päättyessä yleensä etsittiin majapaikka läheltä löytyvästä hotellista. Edullisimmillaan yöpyminen tuli Romaniassa kaupan yläkerrassa, jossa yö maksoi neljä euroa per henkilö. Ennen matkan tekoa seurueella ei ollut varsinaista kokemusta mönkijöistä vaan porukka lähti ”kylmiltään” reissuun. Miten matkanteko sujui? Mitä hankaluuksia ja ongelmia matkan varrella tuli eteen? Lue lisää mönkijämatkasta Koneviestin nettisivuilta. Aiheet Jyväskylän ammattikorkeakoulu mönkijämatka mönkijät