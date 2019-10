Energiateollisuus antaa tukensa Aalto-yliopiston tutkijoiden päästömaksuehdotukselle: "Voisi olla hyvä ohjauskeino"

Jos ylimääräiset maksut kohdennetaan oikein, hintojen nousu on toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan paljon maltillisempaa kuin on luultu.

Päivi Sivonen

Jukka Leskelä toteaa, että tutkijoiden ehdottama liikennepolttoaineiden päästökiintiöjärjestelmä on valtiolle edullinen tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Aalto-yliopiston tutkijat totesivat viime viikolla julkaistussa raportissaan, että liikennepäästöjen puolittaminen onnistuu parhaiten polttoaineiden päästökaupalla.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä antaa tukensa tutkijoiden ehdotukselle.

Leskelä toteaa, että tutkijoiden ehdottama liikennepolttoaineiden päästökiintiöjärjestelmä on valtiolle edullinen tapa vähentää liikenteen päästöjä. Hän myöntää, että kuluttajalle järjestelmä ei kuitenkaan ole aivan ilmainen, sillä bensan ja dieselin hinnat nousisivat. Jos ylimääräiset maksut kohdennetaan oikein, hintojen nousu on kuitenkin toimitusjohtaja Leskelän mukaan paljon maltillisempaa, kuin on luultu.

"Päästökiintiöjärjestelmä voisi olla hyvä ohjauskeino vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden kasvattamisessa", Leskelä sanoo Energiateollisuus ry:n tiedotteessa.

"Jos ostettava kiintiö kohdennetaan päästettyyn hiilidioksidiyksikköön polttoainelitran sijasta, hintojen nousu ei ole kenellekään kohtuuton, vaan ohjaa valitsemaan vähäpäästöisempiä polttoaineita huoltoasemalla ja päästöttömiä ajoneuvoja autokaupassa."

Energia-alan edunvalvojan mielestä tutkijoiden esittämä malli on syytä ottaa jatkovalmisteluun hallituksen asettaman liikenteen verotusta kehittävän työryhmän työssä.

Aiemmin esimerkiksi valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on tyrmännyt tutkijoiden ehdotuksen. Lintilän mukaan ehdotus on sosiaalisesti ja alueellisesti kestämätön.

Lue lisää:

Taloustutkijat: Polttoaineiden päästökauppa olisi halvin ratkaisu liikenteen päästöjen puolittamiseen – se rasittaisi kovimmin maaseudun asukkaita ja pienituloisia

Ministeri Mika Lintilä Ylellä tutkijoiden ehdottamista bensiinin ja dieselin päästömaksuista: "Sosiaalisesti ja alueellisesti kestämätön ajatus"