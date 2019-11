Koneviesti testasi led-työvalot – ledit ovat vallanneet markkinat kymmenessä vuodessa lähes täysin

Julius Pietarinen

Valaisimet asennettiin 3 metrin korkeuteen, jonka jälkeen valokeilan kirkkain kohta kohdistettiin kuuden metrin päähän. Valovoima mitattiin luximittarilla lattian rajasta, lattiaan merkittyjen mittapisteiden kohdalta.

Koneviesti on vuosien varrella vertaillut useaan otteeseen työvalaisimia – ensimmäiset testit tehtiin jo vuonna 2006. Tänä aikana valaisimien kehitys on mennyt isoin harppauksin eteenpäin. Perinteisten halogeenivalojen kilpailijoiksi tulivat ensin tehokkaammat xenon-valot, jotka eivät kuitenkaan yleistyneet kalliin hintansa takia.

Sen sijaan led-valot ovat kehittyneet niin vauhdilla, että ne ovat vallanneet kymmenessä vuodessa markkinat lähes täysin. Led-valojen valikoima onkin nykyään todella runsas, ja tehokkaidenkin valaisimien hinnat ovat laskeneet kohtuulliselle tasolle.

Viime vuosien hittituotteita ovat olleet valotangot eli työvalopaneelit. Yhteen valaisimeen asennetaan kerralla monta eri suuntiin osoittavaa valonlähdettä. Näin yhteen valaisimeen voidaan yhdistää pitkälle näyttävä kohdevalo ja lähialuetta valaiseva hajavalo.

Pienten, erillisten työvalojen aika ei ole kuitenkaan ohi, sillä niillä on etuja valopaneeliin nähden. Pienikokoisen työvalon sijoittelu koneen rakenteisiin on paneelia helpompaa, jolloin valoa voidaan saada valoa juuri sinne missä sitä tarvitaan. Erillisvalaisimien virrankulutus on myös pääsääntöisesti paneeleita pienempi, jolloin johdotus on helpompi järjestää.

Koneviestin työvalaistustestiin mukaan valikoituivat Agena 8640 X2, Magna 6600, Agena 8000X, Optimum 4100, Magma 9320Z.

Valot testattiin samalla tavalla kuin aikaisemmissa Koneviestin valotesteissä, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia aikaisempien valotestien kanssa. Valaisimet asennettiin kolmen metrin korkeuteen, jonka jälkeen valokeilan kirkkain kohta kohdistettiin kuuden metrin päähän.

Valovoima mitattiin luximittarilla lattian rajasta, lattiaan merkittyjen mittapisteiden kohdalta (1 kertaa 1 metrin -ruudukko). Voimakkaampien kohdevalojen kohdalla kohdistukset myös 10 metrin päähän, sillä kuuden metrin kohdistuksessa valovoima lähialueella oli tarpeettoman suuri. 10 metrin kohdistus paransi näissä tapauksissa valaistun alueen kokoa. Valovoimakkuuden mittauksista vastasi Eurofins Expert Service.

Käytetty laboratoriovirtalähde kertoi valon kuluttaman virran määrän. Virtalähde säädettiin kuormitettuna 13,8 voltin jännitteeseen, jota voidaan pitää lähtökohtaisen akkujen latausjännitteenä koneen käydessä. Valaisimista otettiin myös lämpökamerakuvat. Ne otettu takapuolelta, noin metsin etäisyydeltä, kun valot ovat olleet päällä noin 20 minuuttia. Lämpökamerakuvista on nähtävissä helposti valon suurimmat lämpötilat ja jopa erilliset komponentit.

Miten viisi mukana ollutta valaisinta pärjäsivät? Mihin tarkoitukseen kukin valaisin soveltui parhaiten?

